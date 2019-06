Autos 0 KM: En mayo cayeron los planes de ahorro y acumulan 14 meses en baja

A las cifras negativas de mayo en caída de producción nacional (-35%) y venta de 0 km (-56%) en Argentina, ahora se suma la de los planes de ahorro, que bajaron un 44,3%. Este método de financiación acumula, así, 14 meses en baja.Lo informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). En lo que va de 2019 (enero-mayo) un 56% de las compras de autos nuevos se realizaron al contado, mientras que el 44% restante fue bajo algún tipo de financiación.Dentro de este último grupo, el 57,9% fueron por plan de ahorro, la modalidad de cuotas más popular del país para comparar un 0 km. El resto de la torta se repartió un 27,5% para las financieras de marcas, un 12,2% para los bancos y el resto para la categoría "Otros".Los anteriores meses en caída para los planes de ahorro fueron: abril 2019 (-53,5%), marzo (-54,9%), febrero (-53,3%), enero (-56,9%), diciembre 2018 (-56,2%), noviembre (-57,5%), octubre (-54,3%), septiembre (-50,9%), agosto (-39,9%), julio (-28,4%), junio (-9,2%), mayo (-14%) y abril (-2,9%).En mayo en Argentina se patentaron 36 610 vehículos cero kilómetro. De ellos, un 26,3% fueron adquiridos mediante plan de ahorro. En el acumulado de 2019 la automotriz que mayor porcentaje de operaciones realizó bajo esta modalidad fue Renault (24,4%), seguida por Fiat (17,3%), VW (17,2%), Ford (12,3%), Chevrolet (10,5%), Toyota (6,6%), Peugeot (5,7%), Citroën (2,8%) y "Otros" (3,3%).Según afirman los especialistas, el problema de los planes de ahorro vino de la mano de la devaluación. Es que las cuotas que paga la persona están atadas al precio de los autos. Con los fuertes aumentos que hubo, en algunos casos hasta se triplicaron y muchos no pudieron seguir pagándolos.Según un informe de TN Autos, entre los aspectos negativos de los planes de ahorro está el aumento del precio de la cuota en base al precio de lista del auto, las demoras en la entrega, los "costos administrativos" y que no se puede elegir el seguro del auto (el que viene suele ser más caro).Entre los aspectos positivos, la posibilidad de acceder a un 0 km sin una gran inversión inicial, ya que se puede hacer hasta en 84 meses (7 años) con una cuota más baja que la de un préstamo. Sin embargo, en contextos de inestabilidad económica no son una herramienta recomendada.