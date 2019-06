Una planta de la cementera Loma Negra seguirá operando con 160 trabajadores

Economía Loma Negra inició el proceso de cierre de planta de partido bonaerense

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y los directivos de Loma Negra sellaron un acuerdo para que la planta de la cementera en Barker, ubicada en el partido de Benito Juárez, siga operando con 160 trabajadores de los 330 que poseía anteriormente.Según informaron fuentes vinculadas a la negociación, "hubo acuerdo y no se cierra la planta"."Las partes llegaron a un consenso en una tercera instancia de conciliación", informaron. Anteriormente hubo dos conciliaciones obligatorias una nacional y otra provincial."El acuerdo superador es parte de una serie de propuestas que comenzaron con una presentación de la cartera laboral bonaerense para acercar las partes y que luego fue ampliada por la empresa con una propuesta complementaria. Sobre la base de estas dos, se obtuvo una tercera versión que fue aceptada por AOMA nacional", detallaron.El ministro Villegas confirmó el fin del conflicto. "Tras varios desencuentros, hoy pudieron llegar a un documento que dejó conforme a las partes y dio por clausurado el tema", dijo el funcionario antes de la firma del acuerdo.El convenio contó con el apoyo del 85% de los empleados que integran la asamblea de trabajadores de AOMA en Barker. Las partes acordaron una readecuación productiva que permita la continuidad de la fuente de trabajo, que amenazaba con dejar a todos los empleados en la calle.Pero además, dar previsibilidad y tranquilidad al pueblo de Barker y al distrito de Benito Juárez. "Frente a estas situaciones y a la problemática del empleo debe quedar claro que no somos gestores de cierre prolijos. No negamos la realidad, sino que tratamos de transformarla y en casos particulares como este trabajamos para preservar todos los puestos de trabajo que sean posible y generar previsibilidad en las comunidades que se ven afectadas", agregó Villegas.Desde la cartera laboral propusieron el lanzamiento de programas de formación y capacitación laboral y que la municipalidad y la Provincia evalúan alternativas y proyectos socio-productivos a desarrollar para beneficio de la empresa.En un principio, la compañía había ofrecido mantener una operación reducida con 136 trabajadores y despedir a 194 operarios con el pago de indemnizaciones de entre 150% y 180% de lo que establece la Ley de Contratos de Trabajo. Pero el ofrecimiento no fue aceptado por el sindicato, que pidió conservar los 330 puestos de trabajo y por ello las negociaciones se extendieron.Por este motivo, también se solicitó a las empresas contratistas de Loma Negra en la comuna de Benito Juárez que tengan a los empleados que hayan "egresado o egresaren" de la cementera para realizar futuro trabajos en el municipio.