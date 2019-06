El Ventilador: La inflación suma más pobres en el país

¿Alcanza con el dólar?

"Retomé el trabajo porque en abril había muchísimo nenes que no tenían donde merendar"

Susana Segovia, del Merendero Jardín de Luz

"Los montos que tenía para resolver el funcionamiento del merendero de 120 gurises en un año, eran similares al del sueldo mensual de un diputado"

Sergio Pérez, vecino de la ciudad

"La gente de menores ingresos no compra en los supermercados, adquiere productos en la despensa"

El economista Matías Martínez

"Que digan que la inflación se desaceleró no soluciona las cosas, porque el problema de fondo sigue existiendo"

El ingeniero agrónomo Mario Den Daw

"El ajuste llega a todos los rincones, incluso al nicho de los compañeros estudiantes"

Leticia Bentancur

"Ha aumentado el número de comensales en el comedor universitario"

Nicolás Galván

"La política debe gobernar la economía, tengo esperanzas de que esto suceda con un cambio político"

La vecinalista Alicia Glausser,

La opinión de los panelistas

El conductor del programa, Lalo Foncea

El panelista Mariano Kohan

La periodista Ana Tepsich

La periodista Luz Alcain





El periodista Sebastián Martínez

De 29,400 a 30,300 pesos. Ese es el número final que, durante Mayo, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó para completar la canasta básica total.De este modo,Incluso, otro dato que se desprende de estas encuestas muestra que la inflación pegó más fuerte en los sectores de menos recursos.Por un lado, la temporal estabilidad del dólar y algunos decimales de la inflación en baja desde hace dos meses, entusiasma al oficialismo. Pero por el otro, las cuentas no ofrecerían el mismo panorama si se hacen a largo plazo.Según diferentes analistas, el dato de la pobreza en la primera mitad del año, que el INDEC dará a conocer recién en septiembre, será mayor al 32% alcanzado en la segunda mitad de 2018.Si esto es así, significa que el último dato sobre pobreza que ofrecerá el Gobierno antes de las elecciones de octubre, mostrará que de 2015 a esta parte, fue en claro aumento.Aquí vale preguntar...¿De qué manera se puede avanzar en la reactivación de la economía y creación de puestos de trabajo, siendo que los índices de desocupación también fueron en aumento?El dólar en calma entusiasma a varios y preocupa a muchos otros.La moneda norteamericana parece haberse ubicado en un lugar de estabilidad en la economía argentina.Pero...Como sea, lo que sí es evidente es que nuestras tarifas se encuentran ancladas a su valor. Y cualquier movimiento hacia arriba del billete norteamericano, arrastra a gran parte de nuestros precios.Este equilibrio, para muchos analistas, es el principal responsable de lo que será el tercer mes consecutivo de "desinflación".Según la consultora Ecolatina, por ejemplo, los precios aumentarían en junio un 2,8%. Cifra menor que el mes de mayo y menor al mes de abril.El número es realmente alto para la gran mayoría de los países del mundo. Pero entusiasma al Gobierno Nacional en un contexto electoral hasta ahora poco favorable.Ahora bien...Ahí es donde, para muchas consultoras, el oficialismo se encuentra atrapado entre sus propias cifras. Y al momento de encuestar intentan develar cuáles son las que pesan más.Entre la preocupación por la pobreza y el entusiasmo por la inflación en leve caída., afirmó: "Soy la responsable del merendero, comen entre 75 y 80 chicos. Son pocos los adultos, la mamá que trae el bebé a comer, o algún chico especial que es adulto. Realizo esto tarea hace un año y tres meses. Lo tuve en una etapa, cinco años, dejé por cuestiones personales y ahora lo volví a retomar.".Susana Segovia trabaja junto a su esposo, en esta noble tarea., afirmó. "Conozco los nenes porque son del barrio, vienen a la escuela, el merendero es un paso. No sé cómo es la familia, porque las mamás no vienen", acotó., que saluden, que digan `buenas tardes`, `hasta mañana`, que se saquen la gorra. Me da placer que terminen de tomar la leche y que lleven la taza para lavar, que saluden cuando se van. Los chicos van a la escuela de mañana, vienen a las cuatro de la tarde, a las cinco de la tarde llegan los que van a la escuela de tarde. Y luego llegan los que sale de apoyo escolar, de los talleres", aseveró.Los chicos "toman más que bien" la incorporación de modales que se les enseña. "No se pelean, no se empujan, hacen fila, esperan a que haya lugar para sentarse, no dicen palabras feas", acotó.Merendero Jardín de Luz tiene aportes "para copa de leche, de la provincia, ese dinero ayuda muchísimo. Además hay gente que me ayuda, arman combos y acercan. Ahora es menor la cantidad de donaciones, por la situación económica que nos afecta a todos."., relató: "Vivo en barrio Mosconi II (en zona de calle Caputto) y había muchas necesidades. Estaba el deber de ciudadano de hacerse responsable de la problemática de nuestros vecinos. Tuvimos un merendero y en un periodo, fuimos comedor también, después de 2001, 2002, 2003, estuvimos once años con un merendero."."Hacíamos convenios anuales; chequeando los montos que tenía para resolver el funcionamiento del merendero de 120 gurises en un año, me encontraba que ese monto era similar o casi igual al del sueldo mensual de un diputado nacional., pero estábamos en una trampa mortal, nunca zafamos de la pobreza", acotó.Pérez entendió: "Nuestro país erró el camino, desde hace muchos años. Éramos un país para el desarrollo, deberíamos ser productores de alimentos para el mundo entero.Seguimos endeudándonos para poder comer todos los días. Nuestros gobiernos siguen administrando pobreza"."Si revisamos la ciudad de Paraná, vemos que hemos perdido la esencia de ser paranaense, encontramos de que hay una parte de Santa Elena, otra parte de Viale, otra de Concordia, otra parte de Gualeguay, hay una parte de bolivianos, paraguayos y demás.r", entendió.subrayó: "La inflación crece a menor ritmo, pero no deja de haber inflación, pasas de un 4 % a un 3,4 %.La suba de la nafta, por ejemplo, muchas veces es uno de los principales componentes en los fenómenos inflacionarios, por los costos que suben de los insumos que se necesitan trasladar"."El Indec mide la inflación de acuerdo a una canasta básica y no solamente lo hace en los grandes distritos, sino también en toda la Argentina. Muchas veces los economistas cuestionamos como es la medición, porque la gente de menores ingresos no compra en los supermercados, compra en las despensas. Muchas veces usan los precios cuidados, y con eso miden la inflación. La leche que está a 25 pesos, esa leche no la encontrás, está a 40 pesos. Por ahí, me parece que hay que tener más en cuenta lo que dice el ciudadano, de cuanto es la verdadera sensación de la inflación. No es lo mismo ir a un supermercado, que ir a la despensa", afirmó.El economista, porque la etiqueta de su marca aparece en estos famosos precios cuidados, pero la realidad es que el consumidor va a la góndola y no están"."La mayoría de los estudiantes, trabajando de día. Vos ves el esfuerzo que tiene que hacer y hay mucha deserción, incluso. Muchos comentan, por ejemplo, que no pudieron presenciar la clase, porque no tenían para el colectivo. Como docente, uno tiene que entender la situación, acompañar porque uno no es ajeno a lo que sucede", afirmó el economista, que también es docente universitario., presidente de la Cooperativa de Consumo Solidario y docente en la Escuela Agrotécnica de Villa Urquiza. "A mí me echaron de Agricultura familiar el año pasado, después de hace 18 años. Tuve la suerte de que en la misma semana que Luis Etchevehere me dejó sin trabajo, pude concursar en la Escuela de Villa Urquiza, tenía la credencial. Tuve la suerte de tener una formación y poder reinsertarme en el mercado laboral. La mayoría de mis compañeros que fueron echados en el mismo día que yo, están sin trabajo hoy, y más a la edad que tenemos", relató.. No es que falten bienes, el problema es la distribución", aseveró el ingeniero.por eso se mantiene el comedor"."Otro dato significativo es que hasta hace unos años al mediodía, cuando había guiso, muchos chicos no comían porque no les gustaba comer guiso. Se compraban algo en la proveeduría; hoy no deja nadie de comer. Cada vez más chicos que requieren el servicio del comedor, además se toman la merienda antes de irse porque seguramente en la casa no tienen cómo hacerlo", apuntó. Agregó que hay en la escuela secundaria hay 160 chicos, aproximadamente."."Todos los chicos que no pueden terminar la secundaria o que van a tener una secundaria deficiente porque no pueden concurrir asiduamente, van conformando la pobreza estructural grande. No van a poder tener acceso a una educación universitaria, como por ejemplo la tuve yo, siendo hijo de un camionero y de una costurera", opinó.Asimismo dijo queTengo una cooperativa de consumo solidario, hacemos una canasta mensual, la tenemos parada en estos meses. El consumo de cercanía evita el aumento de los precios, hay una cadena de valor que muchas veces se puede acortar. Lo perverso del capitalismo, a lo que nos ha llevado el mercado de escala, es la locura en la que nos encontramos".", resaltó.es consejera Directiva Estudiantil FAECYS-UADER. "Hay que quitarle romanticismo al ser estudiante. Con esta mirada, de que `yo la pasé re mal y así te hacés grande, y aprendes a valorar`, con ese discurso terminamos invisibilizando las necesidades, el hambre que pasan nuestros compañeros"."Cuando nosotros pensamos en esto de la inflación, hay que decir que la inflación es producto de la recesión. El ajuste llega a todos los rincones, incluso al nicho de los compañeros estudiantes, que muchas veces queda romantizado y con esto de que `hay que pasarlo`, pero en realidad hay un flagelo muy grande y un impacto subjetivo muy grande porque estas personas están lejos de la familia", resaltó.Mencionó además queEl transporte tampoco está brindando el servicio que se necesita".La idea no es que los estudiantes se pongan a trabajar y que larguen la facultad, sino que buscamos que aquellos estudiantes que ya estaban ofreciendo cosas, podamos lograr juntarlos y que ofrezcamos en masa, para que se pueda visibilizar más. Decidimos juntarnos y ofrecer una feria itinerante. Lo pensamos para una vez al mes y sobre todo, a comienzo de mes. Los que ferian son estudiantes y personal no docente, incluso hay algunos docentes. Le damos prioridad a la comunidad educativa, si bien hay gente que se ha acercado, y les hemos dado el espacio, porque a la necesidad la pasamos todos y todas", manifestó Betancur."Queremos que la gente ingrese a la universidad, queremos generar un intercambio y se encuentre con este panorama, que charlen con los estudiantes", apuntó.Para contactarse, a. O por las redes sociales a agrupación La Ulloa, secretario de Comunicación del Centro de Estudiantes de Comunicación Social (UNER), afirmó: "Y el presupuesto universitario sigue golpeado por el ajuste".El comedor "está en 25 pesos, un número que está dando pérdidas, aproximadamente 10 mil pesos por día", subrayó."Hay un ajuste hacia el presupuesto de la universidad pública. Las facultades están destinando desde el propio producido de ellos, para sustentar el gasto", dejó el claro Galván.Además, ante la consulta, respondió que el "Mercado Popular Universitario Estudiantes contra el Ajuste, surge de una demanda del estudiantado de poder sostener sus gastos y de poder permanecer dentro de la universidad pública.".Y esto es parte de una política que estamos trabajando desde el gremio estudiantil, para que hagan a la permanencia y al egreso de los estudiantes", contó.Asimismo Galván dijo que "hay aproximadamente un 20 % de estudiantes que han dejado la facultad".afirmó: "En vez de que las cosas suban todos los días, ahora suben cada tres días, no es que la inflación ha bajado. Siguen subiendo las cosas lentamente, pero el kilo de azúcar que valía 24 pesos, se fue a 30 pesos. La yerba subió nuevamente".Si tenés que comer con eso, y pagar los servicios que están encarecidos, es una pobreza terrible", analizó.Al mismo tiempo, opinó: "Hemos caído mucho en la pérdida de derechos, en tres años y medio. Tenemos que hablar del colectivo, con el que venimos luchando desde hace tres años, nos estamos juntando con el área metropolitana para ver de qué manera podemos entre todos, pelear para que el Estado vea la situación del transporte".Está instalado y con los países, cada vez más empobreciéndose. La deuda no hay que pagarla, hay que investigarla. No sabemos en dónde está la plata"., manifestó: "Hace un tiempo que el Indec no viene dando datos muy alentadores: El Gobierno se encuentra en una encrucijada, con datos que comenta como el del dólar en un aparente estabilidad, desinflación por tercer mes consecutivo?"., señaló que "la inflación sube menos rápido, no es que baja. Los precios están altísimos, porque hubo mucha inflación, ahora están subiendo un poquito menos rápido".recordó: "La leche de la marca que conseguimos está carísima, pero hace tiempo está al mismo precio".destacó: "Estamos hablando de la mayoría de los trabajadores, estatales, ¿cuánto es 30.337 pesos? No te vayas a divorciar si estás casada con un estatal, porque caes en la pobreza. Me parece importante destacar que no estamos hablando de acceder al alimento, solamente, sino de acceder a una vida medianamente digna. No solo los chicos no pueden llegar a la escuela, uno está habituado a leer en los grupos de WhatsApp, tal niño y tal niño, no van a ir a la escuela porque no puede cargar la SUBE. Y de esa misma manera, dejamos danza, dejamos de ir a la escuela municipal de? Estamos perdiendo vida, no se trata solo del alimento. Estamos hablando de una vida que se dedica exclusivamente durante 230 horas, al trabajo, porque hay que tener tres para que alcance"., remarcó que "una baja de inflación significaría que esté en menos de cero. Cambió la tendencia, que venía subiendo mensualmente, se desacelera".