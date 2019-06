El Ventilador: apagón histórico, sin respuestas

El "apagón histórico" dejó oscuras toda la Argentina y al vecino país Uruguay, desde las siete de la mañana. Pero... ¿qué sucedió en realidad?



Según la Secretaría de Energía de la Nación, la falla se produjo en el sistema de transporte desde Yacyretá. Pero, si bien se sabe dónde se originó el problema, lo que aún no se pudo establecer con certeza es cómo y porqué.



Desde el Gobierno Nacional anunciaron que se necesitarán al menos dos semanas para poder establecer las causas.



Esta situación, sumada a un complejo domingo de elecciones, hizo que las especulaciones sobre lo sucedido estuvieran a la orden del día.

La noticia de todo un país a oscuras de inmediato se viralizó. Decenas de medios internacionales reflejaban el hecho mientras miles de usuarios posteaban fotos y comentarios en las redes.



Las noticias falsas y audios sobre supuestos sabotajes cibernéticos tampoco se hicieron esperar. Comenzaron a compartirse con furia a través de WhatsApp generando desinformación y preocupación en gran parte de la población.



Mientras, eran varias las provincias argentinas que estaban a pocos minutos de abrir las urnas.



En San Luis, por ejemplo, las escuelas abrieron sus puertas una hora y media más tarde; cerca de las 9.30 horas. Mientras que en Formosa, se viralizaron fotos de varios fiscales que decidieron asistir a los votantes con las luces de sus teléfonos para que puedan sufragar.



En Entre Ríos, dos horas después del apagón el 85 por ciento de los usuarios ya tenían electricidad. Y entre las 10.30 y las 11, el servicio estaba reestablecido en su totalidad, según se informó desde Enersa.



Sin embargo, a más de dos días del apagón, se estima que son al menos 30,000 los usuarios que aún continúan sin suministro eléctrico. Esta situación se da sobre todo en algunos barrios de Capital Federal y varias ciudades de la provincia de Buenos Aires.



¿Qué dicen los especialistas en el tema?; ¿Qué se espera que surja de las pericias?; ¿Puede volver a afectar al país otro apagón similar, teniendo en cuenta que los días más fríos aún no llegaron?





El periodista Sebastián Martínez, aseguró que "son distintos tipos de cortes los que había antes y el domingo. Este es un corte histórico general en el sistema de transporte de energía, los otros eran de inversión y distribución. Es gravísimo que no lo hayan previsto".



"Lo que pasó es un tema de infraestructura. Creo que partidizar esto no es lo que más conviene. Seguramente va a haber demandas al estado por el corte de luz. Hubo personas electrodependientes que necesitaban de la electricidad para poder respirar", agregó.



Dijo también que "detectaron desde dónde vino la falla. Se bajó la cantidad de energía que se traía desde el sur de Brasil y de Salto Grande para compensar un poco el sistema".





El panelista Mariano Kohan, dijo que "no es un corte más. Parte de América del Sur quedó sin luz. Queda con problemas energéticos Chile, Uruguay y Paraguay. Pusieron frente al ENRE a un abogado especializado en energía que salió siempre de testigo a empresas que le hicieron juicio al estado argentino. Tiene que pedir que se hagan inversiones, porque no las hay".



"Con el corte muchos enfermos electrodependientes la pasaron mal. Hubo comerciantes, restaurants, panaderos y demás que prepararon mucha comida porque era el Día del Padre y se les pudrió todo", agregó.



Asimismo, indicó que "le quisieron tirar la responsabilidad a Yacyretá pero sacaron un comunicado en el que categóricamente dicen que no tienen nada que ver".





El periodista Javier Aragón, manifestó que "en medio de esta crisis hay personas porquerías que informaron que Yacyretá tiene grietas y se está por romper, inundar todo. Además dijeron que el Ministerio de Planificación, que ya no existe más, iba a hacer un nuevo corte de energía este martes, algo que era mentira".



"Es ley el resarcimiento económico. La nación va a tener que pagar por todo lo que se perdió. En Entre Ríos hasta ahora no hubo ninguna presentación para reclamar lo que corresponde por pérdidas. En la provincia se repuso el servicio en dos horas", dijo.



Además, expresó que "hasta el momento no hemos escuchado la palabra de autoridades de Salto Grande".



La periodista Ana Tepsich destacó: "De 2010 a 2011 hubo 55 horas de corte por usuario, por año. Ahora hay 22. No hubo inversión, convengamos que los cortes que había antes era porque faltaba energía, ahora es un tema de transporte, no de generación".



"Me re molestaron los tuits que escribió Aníbal Fernández, contestándole a Negri. Eso ya es una muestra de cómo va a ser la campaña, si empezamos así", opinó.



La periodista Luz Alcain aseveró: "Siento que dentro de 15 días vamos a poder tener `pocas novedades` o tal vez el usuario común y corriente, no entienda mucho cuál fue el problema".



"Para el usuario es como si hemos estado a merced de una cuestión que no se entiende, que tuvimos suerte porque que llegó rápido, que vivimos en Paraná, y no en Buenos Aires, en donde se extendió por mucho más tiempo", añadió.



El conductor del programa, Lalo Foncea entendió que "hay que hablar de la responsabilidad, porque cuando `hay un mix`, cuando somos todos, no es nadie. Sabemos que es así. Además estamos en una etapa electoral, es cómo si todo va a quedar diluido".



"Es importante dilucidar eso, si es un problema de negligencia, de generación, inversión, por cosas que no se tuvieron en cuenta o porque no se hicieron los cálculos matemáticos precisos. Son cosas diferentes, pero de todas maneras, no preverlo es algo terrible", dijo.



Para el conductor, "cuando hay cortes que queman los electrodomésticos, uno puede reclamar y se reconoce eso. ¿Qué pasa con estos cortes? ¿Es posible el resarcimiento económico?".



"Esperemos que esto no vuelva a suceder. Primero por todo lo que significa un corte de energía, de este tipo, por los electrodependientes, por la generación de trabajo y demás? Pero también, porque en un año como este, se mezclaría muchísimo con lo electoral, porque no entenderíamos nada. Creo que desde el Gobierno nacional han sido austeros con la información, es como si la estrategia fue no darle demasiada importancia", opinó.