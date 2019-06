Álvarez Agis estimó que bajar la inflación a un dígito llevará casi una década

El ex viceministro de Economía, Emmanuel Alvarez Agis, estimó que bajar la inflación anual a un dígito va a llevar ocho años, y consideró que será necesario "congelar la distribución del ingreso" por un año para lograrlo."Mi impresión es que la Argentina se tiene que dar un plan gradual para bajar la inflación. Desinflar esta economía cinco puntos por año, no más que eso. Los planes de shock dieron buenos resultados en el corto plazo pero resultaron peor después", evaluó el economista.Además, comentó: "La pregunta es si la sociedad tiene la paciencia de esperar ocho años a que la Argentina llegue a inflación de un dígito. Pero hacerlo en menos me parece irresponsable y además irreal"."De 55% de inflación como ahora no vamos a salir con soluciones mágicas, planes de shock o acuerdos, en primer lugar porque quien gane (las elecciones presidenciales) ganará muy ajustado. El plan inflacionario gradual tiene que estar consensuado con toda la oposición", añadió.En un reportaje publicado este martes por El Cronista, Álvarez Agis sostuvo también que ese consenso "debería ser muy explícito de qué pasa si hay un problema con el precio del petróleo o de la soja"."Querría coordinar las primeras paritarias en 35%, dependiendo de cómo termine la inflación; todos los precios en 35%, el tipo de cambio en 35% y el gasto público en 35%, y a partir de ahí, darse un programa para ir bajando 7 puntos si nos va bien o 4 puntos si nos va mal. Si vamos a terminar este año en 55% y en 2020 todo va al 35%, vamos a haber desinflado la economía un 20%", explicó.Esto implica, a su criterio, "congelar la distribución del ingreso el primer año y mejorarla de manera paulatina y progresiva a medida que la economía empiece a crecer. Si no hay qué repartir, va a ser muy difícil ponerse de acuerdo".El ex funcionario de Cristina Kirchner reconoció que desde 2012 la economía "está estancada", pero advirtió: "Mauricio Macri lo transformó en recesión".