Otra vez cayó la venta de autos usados

En un mercado donde predominan las promociones, la venta de autos usados cayó en mayo un 2,02% interanual, aunque creció 14,9% con relación al período inmediato anterior, por segundo mes consecutivo, informó hoy la Cámara del Comercio Automotor (CCA).



En mayo último se vendieron 152.003 unidades mientras en igual mes del año pasado se habían comercializado 155.129 vehículos.



Si se compara con abril (132.308 unidades) hubo una suba del 14,89%, indicó la entidad que engloba a concesionarios de todo el país.



En los primeros 5 meses del año (692.585 unidades), el descenso llega al 6,80% comparada con el mismo período de 2018 (743.140 unidades).



Alberto Príncipe, presidente de la CCA, destacó que "mayo marcó el segundo mes consecutivo en que el mercado de autos usados crece con respecto al mes interior".



"Las variables interanuales, pese a que se han reducido, no podemos decir ni saber si han encontrado un piso", sostuvo el dirigente empresarial.



Dijo que "lamentablemente, desde hace años las operaciones se realizan entregando el auto usado y efectivo, o directamente efectivo. Dicho de otra manera: no tenemos crédito".



"Nuestro mercado movió en 2018 la friolera de 1.700.000 vehículos. El gobierno debiera tomar nota de este volumen y su aporte a las arcas fiscales", enfatizó Príncipe.



Sostuvo que "en épocas de crisis, diferentes gobiernos de turno han tomado partido por las terminales haciendo concesiones tanto en tributos como en financiación para la compra de autos 0km, dejando de lado al auto usado".



"Estamos convencidos de que así como en 2018 las ventas bajaron 10% con respecto a 2017 y este año van por el mismo camino, si tendríamos la posibilidad de acceder a crédito blando, los volúmenes seguramente revertirían la tendencia", señaló.



El directivo consideró que "así como se han tomado buenas medidas para incentivar las ventas de 0km, se debería pensar seriamente en también aplicar con creatividad similares herramientas para incentivar el mercado de usados, ya que este es parte fundamental del engranaje que hace funcionar esta industria.



Advirtió que "las reglas deberían ser claras para todos. No hay mercado de primera ni de segunda. El mercado es uno solo".



Las provincias que más subieron sus ventas en mayo:



San Juan: 9,37% Neuquén: 9,26% Tierra del Fuego: 6,48% . Las que bajaron: Chaco: 24,12% Misiones: 21,57% Sgo del Estero: 20,50% Salta: 20,15% Formosa: 18,59% Corrientes: 16,10% Catamarca: 12,47% San Luis: 11,44% Chubut: 11,01% Santa Cruz: 11,00% Tucumán: 10,91% La Pampa: 10,55% La Rioja: 9,42% Santa Fe: 7,62% Jujuy: 7,60% CABA: 7,07% Mendoza: 6,10% Pcia. Bs. As: 5,86% Entre Ríos: 4,71% Córdoba: 3,51% Río Negro: 2,47% Fuente: CCA.