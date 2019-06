Bajó la brecha entre lo que paga el consumidor y lo que cobra el productor

La brecha de precios de los productos agropecuarios entre el campo y los comercios bajó 5,4 por ciento en mayo, respecto a abril, informó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Esta baja, para un promedio de 25 productos agropecuarios que se sirven en la mesa familiar, significó que, en promedio, los consumidores pagaron 5,26 veces más de lo que cobró el productor por sus productos en sus campos, cuando en abril la diferencia fue de 5,56 veces.



"Naranja, limón y mandarina fueron los productos de mayores brechas. Cebolla, huevo y pollo, los de menos. La participación del productor en el precio subió a 22,7%", precisó la CAME.



Estos indicadores fueron "impulsados por la mejora en las brechas del pollo, la naranja, el limón y la lechuga que combinaron mejoras en los precios al productor con caídas en los precios al consumidor".



"Se trata de un comportamiento habitual para esos productos, que suele repetirse a esta altura del año", indicó la Confederación, que agregó que "de los 25 productos relevados, en 17 bajaron las brechas y en ocho subieron, lo que explica la mejora del indicador".



Los datos surgen del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora el sector de Economías Regionales de CAME en base a precios diarios online de los principales supermercados del país, más de 700 precios de verdulerías y mercados para cada producto, y precios de origen de las principales zonas productoras, que relevan un equipo de 35 encuestadores.



"En mayo, el IPOD agrícola bajó 5,5%, llevando su brecha a 5,69 veces, aunque resulta 2,9% mayor a la del mismo mes del año pasado. El IPOD ganadero, en tanto, se redujo 5,4%, de 3,72 veces en abril a 3,52 en mayo, resultando 10% menor al de mayo de 2018", informó la entidad.



La CAME precisó que "la participación del productor en el precio final se recuperó 3,2%, aunque sigue igualmente baja, en 22,7% promedio".



"Los productos con mayores brechas en mayo fueron: la naranja, donde el precio se multiplicó por 10,15 veces desde que salió del campo; el limón con 9,43 veces; la mandarina con 8,29 veces; la manzana con 7,09 veces; la pera con 6,86 veces, y el pimiento rojo con 6,8 veces", señaló la entidad.



Por último, sostuvo que "los productos con menores brechas en el mes fueron: el pollo, donde los precios apenas se multiplicaron por 1,87 veces desde que salieron de la chacra, seguido por el huevo con 2,26 veces; la cebolla con 2,52 veces; la acelga con 2,63 veces, y el tomate de ensalada con 3,56 veces".