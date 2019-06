Advierten que deudores de créditos hipotecarios pueden perder sus viviendas

El presidente del Colegio de Martilleros bonaerense, Juan Carlos Donsanto, advirtió que más de 200 mil familias bonaerenses que tienen créditos hipotecarios podrían "perder sus viviendas" por el alza de las cuotas a raíz de la inflación, y reclamó medidas para absorber parte de la deuda de esos préstamos.



"Si el 93% de los créditos se hicieron a través de bancos oficiales, esto se puede arreglar con un decreto o una ley que proponga el sector político", indicó.



Donsanto señaló que "ahora estamos en época electoral y no va a pasar nada, pero después de las elecciones, los bancos, especialmente los privados, a no dudarlo, podrían comenzar a ejecutar las hipotecas y atrás de los 200 mil bonaerenses tomadores de crédito están también los garantes".



El Colegio de Martilleros y el colectivo Hipotecados UVA-PBA, junto a legisladores y expertos del sector inmobiliario, realizaron un encuentro provincial, que analizó medidas para solucionar la acuciante situación de los deudores hipotecarios.



La dirigente Débora Villalba, de Hipotecados-UVA, señaló que "con una inflación que desde 2016 no baja del 40 por ciento y amaga con sobrepasar largamente el 50 por ciento este año, se hace insostenible el cumplimiento de las obligaciones crediticias de los deudores".



La referente del colectivo Hipotecados UVA-PBA, Perla Ferreira, dijo que las familias "necesitan del compromiso de todos los actores sociales para alcanzar una solución de fondo que resuelva el grave desequilibrio al que los créditos UVA nos han empujado".



Donsanto señaló que "pareciera que al gobierno al gobierno no le interesa esta situación y no la atiende, aun cuando más del 90 por ciento de los créditos provienen de bancos oficiales".



"Lo que sucedió es que estos créditos funcionan en países desarrollados con una economía y precios estables, y en nuestro país le prometieron a las familias que la inflación no superaría el 12%, cuando en los últimos dos años llegó al 50%, haciendo impagable los créditos" agregó en declaraciones a NA.



Sostuvo Donsanto que "la gente entró a los créditos porque el gobierno le decía que la inflación no superaría el 12% y ahora no puede hacer frente a las cuotas, entonces si el gobierno es parte del problema, podría ayudar condonando parte de la deuda y buscar una solución de fondo".