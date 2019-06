Así se reparten los $ 1.000 millones en subsidios para las automotrices

Con el plan del Gobierno de incentivos para la compra de autos y con una demanda en alza por la fuertes bonificaciones, ahora las terminales radicadas en el país se preparan para recibir, una vez finalizada esta primera etapa, los $ 1.000 millones en subsidios que establece el programa "Juni0km".



El mecanismo definido en el acuerdo firmado por el Ministerio de Producción y las empresas establece que la asignación de fondos se hará en base a la participación en los patentamientos del 2018. Para hacer ese cálculo se toma sólo el segmento de autos livianos, no se incluye los modelos alcanzados por Impuestos Internos ni vehículos comerciales ni pickups.



De esta manera, según datos a los que puedo acceder Ámbito, Volkswagen encabeza el ranking con unos $ 165 millones de aportes estatales mientras que Chevrolet es la segunda con $ 155 millones. El reparto de fondos está fijado por empresas y no por marcas.



Por ejemplo, en el caso de FCA, le corresponden alrededor de $131 millones que se dividen en aproximadamente $107 millones para Fiat y $24 millones para Jeep. Lo mismo sucede en el grupo PSA, con $128 millones en total de los cuales a Peugeot les corresponden $90 millones y a Citroen $38 millones. De todas formas, cada empresa puede repartir las promociones según sus necesidades.



A esto se suman $ 50 millones para los importadores, en base a un acuerdo que se firma hoy. En ese caso, como adelantó Ámbito, la marca china Chery ?por su participación de mercado ? recibirá unos $ 20 millones.



El plan prevé descuentos de $ 50.000 para modelos de menos de $ 750.000 y de $ 90.000 para los que estén por encima de ese valor pero no sean alcanzados por los Impuestos Internos.



Sin embargo, en el mercado hay descuentos que llegan a los $ 240.000 debido a que las fábricas y concesionarias suman rebajas realizadas por cuenta propia. Como ya se adelantó, en los primeros días de vigencia de esta medida, hubo una muy buena respuesta por parte del público respecto a los niveles de ventas que se venían teniendo y que estaban 50% por debajo de las operaciones del año pasado.



