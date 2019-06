El dólar rebotó con fuerza y volvió a superar los $ 45

En medio de una mayor aversión al riesgo global y ante una previsible reaparición de la demanda tras el desplome por el efecto Pichetto, el dólar cortó este viernes una racha de tres bajas al hilo y repuntó fuerte 55 centavos hasta ubicarse por encima de los $ 45 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



El billete, que cerró en $ 45,17, recuperó algo de terreno tras haber tocado en la víspera los $ 44,62, su menor valor en siete semanas.



Es que entre miércoles y jueves, la cotización de la divisa se desplomó casi 3% ($ 1,32) tras conocerse que Mauricio Macri eligió al peronista Miguel Pichetto como compañero de fórmula en busca de la reelección, algo muy celebrado por los mercados.



Por este motivo, en el acumulado semanal el dólar minorista anotó una baja de 95 centavos.



En el segmento mayorista, por su parte, la moneda de EEUU rebotó 60 centavos a $ 43,97, de la mando de una demanda más activa ante mayor liquidez en la plaza y en un contexto internacional que nuevamente presentó un panorama más complicado, con un dólar más fortalecido frente a las monedas regionales.



En Brasil, por caso, el real se devaluó un 1,3% frente al dólar. En los mercados globales generó cierta inquietud en los inversores el dato de crecimiento de la producción industrial de China, que se desaceleró a un mínimo de más de 17 años (creció un 5% en mayo, menos de lo esperado por el mercado).



El temor a que ese escenario se agrave con una guerra comercial más larga entre Washington y Pekín presionó a la baja a los índices de acciones en Wall Street.



"La suba de este viernes fue circunstancial debido a que quedaron muchos pesos sobrantes por el bono dual que se liquida el próximo viernes y además el dólar en el contexto global subió también contra muchas monedas", indicó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.



El total operado en cambios se mantuvo casi estable a u$s 982,7 millones.



En la rueda, además, el Banco Central efectuó, por cuenta del Ministerio de Hacienda, dos subastas de venta en contado por u$s 30 millones cada una. En la primera licitación el precio promedio fue de $ 43,85, y en la segunda el valor promedio fue de $ 43,95.



Pese al repunte de este viernes, el tipo de cambio mayorista sufrió una baja de 88 centavos durante la semana.



Tasa de Leliq perforó el 67%



El Banco Central convalidó la undécima baja de tasas de las Leliq, que perforó este viernes el 67% a anual.



El rendimiento de estas letras cedió 65 puntos básicos a 66,663%, para acumular en la semana una contracción de 294 puntos básicos.



El total adjudicado en la rueda fue de $ 239.890 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $ 14.426 millones. En la semana dejó sin absorber $ 1.151 millones.



En la primera licitación del día el BCRA convalidó Letras de Liquidez a 11 días de plazo a una tasa promedio de corte que se ubicó en 66,709%, con un monto adjudicado de 115.898 millones de pesos. En la segunda subasta, el monto adjudicado a 11 días fue de $123.992 millones a una tasa promedio de corte de 66,621%, siendo la tasa máxima adjudicada de 66,8994% y la mínima 65,871%. Otros mercados En la plaza paralela, y a contramano del oficial, el blue cedió 10 centavos a $ 45,20, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña.



En la plaza de futuros ROFEX, se negociaron u$s 1.439 millones, un 23 % menos que el jueves. Los plazos más cortos concentraron más del 45% del total operado. Los precios finales para los meses de junio y julio, terminaron operándose a $ 45 y $ 47,234; siendo las tasas 53,44% y 57,65% TNA, respectivamente. Octubre con u$s 33 millones cerró a $ 53,755 (58,44%). Todos los plazos subieron en promedio 50 centavos.



Por último, las reservas brutas del BCRA cerraron casi sin cambios este viernes (subieron $ 1 millón) a u$s 63.780 millones.



La semana que viene tendrá menos días operativos por efecto de los feriados del lunes y jueves próximos, un factor que puede alterar la normal evolución de los precios que vuelven a presentar un pronóstico abierto sobre el nivel que alcanzarán en el corto plazo, explicó un analista.