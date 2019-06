Aseguran que en Concordia "no bajaron las ventas, desaparecieron"

El presidente del Centro de Industria y Comercio de Concordia, Diego Lago, fue más pesimista que los informes que recientemente monitorean la demanda y el consumo a nivel nacional, poniendo la variable de las ventas online como un parámetro a tener en cuenta.



"Las ventas no han caído, han desaparecido", mencionó el dirigente en el programa radial "Con Todo al Aire". Subrayando que aún el cliente tradicional no se ha volcado, al menos masivamente, al comercio digital y global.



"Basta ver en los despachos donde llega la mercadería de afuera, tanto correos como transportes, y ahí el panorama es alarmante", argumentó. Compre local Para Lago "la gente aún no dimensiona el daño que se hace al comercio local cuando se compra afuera". Es que, aunque reconoció que quizás los precios online están entre un 10 y un 25% más bajos, "en la mayoría de los casos no tienen la carga del IVA y muchas veces no tienen ningún empleado formal", agregó.



A su entender, además de la actual crisis macro económica y la instalación de las grandes cadenas comerciales, "si queremos que esto mejore en Concordia y se forme un círculo virtuoso", se debe empezar a "pensar en lo local".



"Cuando comprás en un pinturería de acá, estás beneficiando a un persona que vive y trabaja en Concordia", aseveró el referente. Es, según razonó, "gente que va a ir a comprar en los negocios locales, ustedes van a tener publicidad en la radio, van a trabajar la farmacia y el almacén del barrio".