El turno de los importados: Los modelos de autos que se suman a los descuentos

La semana pasada empezó a regir en el país el plan "Junio 0 km", una serie de descuentos para la compra de autos nuevos. Días atrás se sumaron los importadores, que ahora dieron a conocer qué modelos ofrecerán con rebajas.



En todos los casos se trata de marcas que forman parte de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (Cidoa), y que participan de "Junio 0 km" en iguales condiciones que las terminales que producen a nivel local. Es decir, hasta el 30 de este mes y para ventas al contado o financiadas, pero no por plan de ahorro.



En total entre los importadores hay 14 marcas que anunciaron 41 opciones bonificadas, si se suman modelos y versiones.



Son los siguientes:



Alfa Romeo: Mito y Giulietta



Baic: D20, Senova, X35 y X55



BMW: 118i Active y 118i Sport



Chery: QQ, Arrizo, Tiggo y Nueva Tiggo



Geely: Emgrand 7, Engrand GS y Emgrand X7 Sport



Haval: H1, H2 y H6



Hyundai: Veloster, Creta, Tucson, New Tucson y Kona



Jac: S2, S3 y S5



Kia: Picanto, Rio, Cerato, Soul y Sportage



Lifan: Myway y X70



Mini: Mini cooper 3p y Mini Cooper 5 p



Shineray: X7 y X30



Subaru: XV y New Forester



Suzuki: Baleno y Swift



En las próximas horas cada marca definirá qué descuento le aplica a cada uno de estos modelos. "Junio 0 km" estipula rebajas de $50.000 para autos de menos de $750.000, y de $90.000 para los que cuesten entre ese monto y los $2.000.000. Sin embargo, sobre eso cada empresa puede aplicar más bonificaciones.

Fuente: TN