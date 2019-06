Estiman que el 60% gastará menos de $1.000 en el regalo del Día del Padre

La consultora Focus Market elaboró un informe de Proyección de la Demanda para la CAME en el que afirma que un 61% de los argentinos gastará hasta $1.000 en un obsequio. Los resultados de la encuesta que realizó la consultora a 5.595 personas de diferentes edades en todo el país muestran que el 41% dijo que gastará hasta $1.000 en el regalo a los padres, mientras que un 15% hasta $500 y un 5% hasta $300. Esto marca una fuerte retracción en los gastos planeados por cada grupo familiar.



En el otro extremo, registró que un 30% gastará ente $1.000 y $3.000, un 5% hasta $7.000 y hasta $10.000 sólo un 4% de los entrevistados. El informe aclara además que el lanzamiento de los planes Ahora 3, 6, 12 y 18 cuotas será un "motorizador muy importante" de las ventas, con "tasas que se han reducido del 45% al 20% y que incluso con un costo financiero total del 25% está bien por debajo del promedio de los acuerdos en paritarias del 28% al 30% más revisión".



El lugar de compra con mayor proyección de demanda para realizar las compras del Día del Padre son: 43% centros comerciales a cielo abierto (Calles y Avenidas), 28% shopping, 20% Internet, 9% Supermercados. compras online crecen 2 puntos interanuales frente a shopping que cae 2 puntos en la elección de la demanda.



Entidades adheridas a CAME como la Federación del Comercio en Artefactos del Hogar, Cámara Argentina de Consecionarios de Motos, Cámara Argentina de la Industria del Juguete (entre otras) sumarán promociones y descuentos. En algunos casos el comercio y cadenas asumirán el interés a los efectos de ofrecer financiamiento sin costo.



La Secretaría de Comercio Interior informó que hay más de 200 comercios que están ofreciendo cuotas sin interés. De acuerdo con un relevamiento realizado en shoppings por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) el 40% de los comercios 27, de las 69 marcas relevadas están ofreciendo 3,6 y 12 cuotas sin interés, mientras que casi 60 otorga hasta 6 pagos al mismo precio.



Los rubros con mayor proyección en la participación de demanda para regalar en el Día del Padre son: 17% indumentaria, 11 % Herramientas, 11 % Telefonía Celular, 10% Experiencia (cena, salida de campo, hotel, spa, etc), 10% Informática, TV, Video, 9% Artículos para el hogar, 8% Calzados, 8% Artículos Deportivos, 8% Vinos y Licores, entre otros.