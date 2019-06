El dólar bajó 20 centavos y cerró a $45,70

El dólar cedió posiciones este martes en entidades financieras. En las sucursales del Banco Nación el dólar restó 20 centavos al público y se vende a 45,70 pesos.



En el promedio de bancos cerró a 45,94 pesos. En la plaza mayorista concluyó a $44,70 y recortó a 18,6% el aumento en lo que va de 2019.



Desde el récord del pasado 26 de abril, a $46,90 para la venta minorista y $45,97 mayorista, la divisa de los EEUU operó con muy escasa volatilidad.



Fue preciso para ello que el Banco Central comunicara el pasado 29 de abril que podría intervenir con ventas de contado de forma discrecional, con el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI), con lo que discontinuó de hecho con la zona de "no intervención" vigente desde octubre de 2018.



Aunque la entidad monetaria no se vio forzada desde entonces a vender reservas, sí continúa la venta diaria de USD 60 millones a cuenta del Tesoro, que se efectúa sin pausa desde el pasado 15 de abril.



Las reservas internacionales del Banco Central ascienden a USD 64.696 millones, según datos provisorios.



En tanto, este martes a las 15 horas finaliza el ingreso de ofertas para suscribir Letras del Tesoro en dólares (LETE) a 105 y 217 días de plazo, por USD 900 millones en total, para cubrir el vencimiento de la semana de USD 833 millones.



"Se trata de la reapertura de las LETE a 105 días de plazo remanente -con vencimiento el 27 de septiembre-, por un monto de USD 600 millones. Además, se licitará una nueva LETE a 217 días de plazo -con vencimiento el 17 de enero de 2020-, por un monto de USD 300 millones", detallaron desde Research for Traders.