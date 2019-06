El dólar subió dos centavos y cerró a $46,14

La moneda norteamericana terminó a $43,90 para la punta compradora y $46,14 para la vendedora, según los valores promedio difundidos por la entidad que conduce Guido Sandleris.



En Banco Nación, el billete operó a $45,85, al tiempo que la cotización más elevada se dio en Banco Galicia, a $46,50, seguido por ICBC a $46,30.



El volumen operado en el segmento de contado llegó a US$ 751,3 millones, sin operaciones en los mercados de futuros Mercado Abierto Electrónico.



"En otra rueda de desarrollo tranquilo, la divisa norteamericana operó con tendencia mixta pero con una ligera suba respecto del final del viernes pasado", consideró Gustavo Quintana, operador de cambio en PR.



En el mercado mayorista, la divisa norteamericana cerró a $ 44,90, apenas cinco centavos arriba del final del viernes anterior.



La calma en los mercados del exterior también operó en forma favorable para la plaza local, que también resultó favorecida por el ingreso de divisas del sector agropecuario.



Según fuentes del mercado cambiario, ingresaron a la plaza unos US$ 100 millones por liquidaciones de exportadores cerealeros y aceiteros.



La tasa de política monetaria del BCRA fue 69,241% y el monto total adjudicado fue de $230.018 millones y el interés promedio de corte se ubicó en 69,166%, siendo la mínima adjudicada de 68,970%, con lo que consiguió un leve recorte.



Las dos subastas del Banco Central por u$s 30 millones cada una se hicieron a un precio promedio de $ 44,9237 la primera y de $ 44,87 la segunda.



En el mercado de futuros del ROFEX se negociaron unos US$ 716 millones, 30% menos que el viernes y el 45% del total se concentró en los primeros meses.