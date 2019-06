En los últimos cuatro años, las ventas de preservativos cayeron un 10 por ciento

Sumado a que Argentina, es uno de los países que tiene el consumo pér cápita más bajo, el panorama se complica y marcas históricas comienzan su retirada del mercado.El consumo anual de preservativos es de 172.800.000 unidades, lo que representaFelipe Kopelovich, presidente de Kopelco, dueña de la marca Tulipán que ya tiene 35 años, explicó aque "la caída se debe a la situación económica, que influye y mucho. Si la gente baja el consumo de la comida como no va a caer la venta de preservativos. A este producto lo dejan de usar automáticamente".A la cuestión económica se suman otras razones. "Estos jóvenes nacieron sin miedo, no sienten que haya cucos de enfermedades, no vieron morir a Freddy Mercury. No lo quieren usar y es un peligro, pero no hay campañas que concienticen", agregó.

"El dueño de Tulipán explicó además que "", reclama el dueño de Tulipán.Hasta hace una década, Kopelco fabricaba en Argentina los preservativos. Pero por una cuestión de escala ya no produce aquí e importa todo de China. El líder del mercado es Prime, que se reparte casi el mercado total con Tulipán. Hasta Compañía Industrial de Artículos de Látex (Cidal), fundada en 1953, se desprendió de su histórica marca Camaleón, y ya casi no se consigue en el mercado.La diferencia de precios entre una primera y segunda marca es importante y puede alcanzar el 100 por ciento. Las tres unidades de Tulipán cotizan a $60, mientras que el precio de Prime ronda los $100. En el caso de la caja de doce preservativos, los Tulipán están en $100 y los Prime $200.A la hora de comprar preservativos, cada vez hay más variedades de colores, sabores, texturas y dibujos. Kopelovich explica el por qué. "A la gente le gusta ratonearse y tener fantasías, le gusta mirar e imaginar, pero siempre compra lo mismo. El más vendido es el ultra fino, pero necesita ver que hay muchos más".El dueño de Tulipán, cuenta que ofrece hasta la versión Neón que brilla en la oscuridad. O el formato Visión que tiene la base más ancha, para que no ajuste. Otra de las novedades es el que trae diseños tántricos. Lo que viene es un nuevo preservativo para los que son alérgicos al látex., explicó Kopelovich.El dueño de Tulipán cuenta que no sólo los que comercializan preservativos ven caer sus ventas. "Desde hace un tiempo están cerrando sex shops, es un sector al que también le repercute la situación económica, sumado a que la gente prefiere elegir canales on line", sostuvo.