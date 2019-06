Las petroleras quieren hacer "delivery" de nafta: YPF empezó a hacer pruebas

Cansado de hacer colas en las estaciones de servicio, el automovilista baja a su smartphone una aplicación. Se registra y pide que un camión de combustible pase por la puerta de su casa, por ejemplo, durante la madrugada, para cargarle nafta. Se va a dormir y, cuando se despierta, encuentra el tanque lleno de premium. Y un cargo en su tarjeta de crédito por el valor de los litros comprados.Así de sencillo será, en un futuro cercano, abastecerse de combustible en las principales ciudades del país. O al menos esa es la intención de las principales petroleras, que ya tienen proyectos desarrollados y hasta iniciaron algunas pruebas para lanzar al mercado el delivery de naftas.La intención está, según confirmaron alas grandes empresas del sector. Lo único que les faltaría para poder arrancar, plantean, es que el Gobierno reglamente esta modalidad, que ya funciona desde hace años en los Estados Unidos y en muchos otros países del mundo.YPF, la líder del mercado, había dado el primer paso cuando anunció, en marzo pasado, que entró en una fase de pruebas piloto para su servicio de delivery, que será prestado bajo la marca Filler. El proyecto ya tiene su app, descargable en iOS y Android, y una página web que presenta la modalidad."Entregamos combustible de alta calidad en tu domicilio. Sin filas, sin espera. ¡Cargá desde la comodidad de tu casa!", propone. "Manejás tus horarios evitando las largas esperas de las estaciones", es otra de las frases, que no cayó bien a los estacioneros.Fuentes de la petrolera estatal contaron a Clarín que las pruebas se hicieron con un grupo reducido de clientes de barrios de la zona norte del Gran Buenos Aires. Se usó para abastecer al camión a la YPF que está en el ingreso a Nordelta."Las pruebas fueron muy acotadas por la falta de una regulación para brindar este tipo de servicios. Pero permitieron conocer el funcionamiento del servicio y mostrar que se puede prestarlo en forma segura y confiable", aclararon en la compañía, que ya había adelantado su intención de comenzar a ofrecer delivery en zonas de barrios privados.En Axion Energy, por su parte, confirmaron a Clarín que están "en proceso de lanzamiento de un producto similar" y avanzando para ello con "el proceso de autorizaciones" ante la Secretaría de Energía, para lo cual, dicen, ya hicieron las presentaciones."A grandes rasgos, pensamos ofrecerlo en countries y en todo sitio en el que detectemos una demanda potencial, como los estacionamientos de los shoppings y otros lugares donde los vehículos estén por un tiempo prolongado. Es probable que iniciemos en Capital y el Conurbano, y que luego lo expandamos", adelantaron.En Raizen, la empresa licenciataria de la marca Shell en el país, explicaron también que están interesados en traer acá el delivery de nafta. "Shell, que es uno de nuestros accionistas, ya lo tiene en Holanda", explican. Aunque aclaran que "no se puede todavía" iniciar un negocio así a nivel local porque no está regulado por la Secretaría de Energía de la Nación.En ese organismo, que ahora está en la órbita del Ministerio de Hacienda, ante la consulta de este medio evitaron dar detalles sobre la decisión que tomarán. Adelantaron, sin embargo, que el tema "se está analizando desde un punto de vista técnico para una eventual prueba piloto".