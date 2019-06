El dólar revirtió la caída inicial y volvió a cerrar por encima de $ 46

El billete verde avanzó sobre el cierre 12 centavos en bancos y agencias. Sucedió pese a una calma generalizada en los mercados internacionales ante un aumento de las expectativas de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal. El blue, en tanto, cae 10 centavos a $ 45,90.



En una jornada con fluctuación de precios, el dólar revirtió la caída inicial y subió 12 centavos este miércoles a $ 46,08 en bancos y agencias, según el promedio de Ámbito.



Se dio en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa ascendió 29 centavos a $ 44,90.



"Con menor ingreso de exportadores, hoy el dólar volvió a ser demandado en la última hora de mercado y subió a pesar que en el contexto internacional la divisa se debilitó levemente contra otras monedas", señalaron desde ABC Mercado de Cambios.



El volumen total operado fue de u$s 878 millones, un 2% más que ayer. Dólar en el mundo El dólar se debilitaba el miércoles hasta tocar mínimos de siete semanas, ante un aumento de las expectativas de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal en respuesta a los riesgos que representan los conflictos comerciales.



El presidente de la Fed, Jerome Powell, dejó de lado su referencia habitual de que el banco será "paciente" al abordar cualquier decisión sobre las tasas y dijo el martes que el organismo respondería "de manera apropiada" a las presiones generadas por las disputas arancelarias.



El giro de la Fed debilitaba al dólar por quinto día consecutivo e impulsaba al euro, mientras los inversores se apresuraban a refugiarse en activos como el yen.



El índice dólar perdía 0,1% a 97,059 unidades. Ha caído 1,3% desde su máximo de más de dos años de 98,371 unidades alcanzado el 23 de mayo. Tasas El Banco Central efectuó este miércoles dos subastas de Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días por un monto total de $ 235.103 millones. En ese marco, convalidó una nueva baja de la tasa de política monetaria que finalizó en 70,275%.



En la primera, el monto fue de $ 134.938 millones, a una tasa promedio de corte que se ubicó en 70,338%, siendo la tasa mínima adjudicada de 70,049% y la máxima adjudicada de 70,3973%.



En la segunda, el monto adjudicado fue de $ 100.164 millones a una tasa promedio de corte que se ubicó en 70,191%, siendo la máxima adjudicada de 70,28% y la mínima de 69,99%.



Asimismo y como es habitual, el BCRA efectuó en el día, por cuenta del Ministerio de Hacienda, dos subastas de venta en contado de u$s 30 millones cada una. Otros mercados En el segmento informal, el blue se hundió 40 centavos a $ 45,60, mínimos en más de un mes, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.



En el mercado de dinero entre bancos, el call money operó al 67%.



En el ROFEX se operaron u$s 947 millones de dólares, un 25% menos que ayer. Los primeros meses concentraron más del 45% del total operado. Los precios finales para estos meses, junio y julio terminaron operándose a $ 46,71 y $ 49,21; siendo las tasas 58,86% y 62,57% TNA, respectivamente.



Asimismo, en octubre se operaron u$s 40 millones, finalizando a $ 56,50 (TNA 63,72%). Mientras que todos los plazos subieron más de diez centavos hasta octubre, acompañando la suba del spot.



Las reservas brutas del Banco Central bajaron este miércoles u$s 95 millones hasta los u$s 64.652 millones.