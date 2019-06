Buscan posicionar al trigo argentino entre los principales exportadores

Décadas atrás, la Argentina supo ocupar el cuatro puesto entre los principales países exportadores de trigo del mundo. Ahora, cambios en la geopolítica de algunos bloques, como el caso de Rusia, y el fuerte crecimiento en la demanda mundial están generando un circulo virtuoso que le permitirá a la Argentina volver a ocupar el podio y consolidar el tercer puesto entre los principales exportadores del cereal. Así lo afirma el Analista Pablo Adreani en su columna en AGROVOZ



Aquí cobra importancia el Congreso Internacional Trigar 2019 que tendrá lugar en Córdoba jueves y viernes de la próxima semana. Es la primera vez que todos los integrantes de la cadena de trigo podrán interactuar con los principales actores de la demanda mundial y los referentes del sector molinero y exportador.



En la década de 1980, Rusia era el primer importador de trigo de la Argentina; Perestroika mediante, el bloque ruso es el primer exportador mundial de trigo. Los astros se alinearon durante la cosecha 2018/19 en el país. Una mayor superficie, rindes récord y un precio en cosecha que se consolidó en un piso de 200 dólares por tonelada le dieron a los productores de trigo un aire financiero que hacía tiempo no recibían.



Sucede que el trigo era siempre la caja de fin de año, que le permitía a los productores llegar sin sobresaltos financieros hasta el ingreso de la cosecha de verano. Y esta es la gran oportunidad y responsabilidad que tendrá el cultivo a partir de la próxima cosecha 2019/20.



El antecedente lo tenemos durante la cosecha actual, con embarques a más de 50 destinos, además de Brasil. En apenas tres años se cuadruplicó la cantidad de destinos de trigo Argentino. El aumento de la producción y de la exportación, desde que asumió el gobierno de Cambiemos, han generado un cambio sustancial en la matriz exportadora. Ya no somos más "Brasil dependientes", como cuando en la campaña 2014 el 95 por ciento del trigo se exportaba al país vecino. Hoy las exportaciones al principal socio del Mercosur representa 40 por ciento. Nueva estrategia Este cambio en la matriz exportadora de trigo, obliga a todos los integrantes de la cadena a estudiar muy bien cada uno de los potenciales destinos de nuestras exportaciones. Frente a la tercera campaña consecutiva de crecimiento en la producción, fortalecer los mercados y generar nuevas oportunidades para colocar la producción, son dos de las prioridades.



En Trigar 2019 participará la agencia estatal Alimpor, responsable del comercio internacional en Cuba, como uno de los principales disertantes, juntos con representes del comercio de Argelia, Túnez y Egipto, el principal polo de demanda de trigo del Norte de África.



Dentro de América Central, Cuba recibe 800 mil toneladas de trigo al año, colocándose como el primer importador de la región. Esto la posiciona como un futuro y posible comprador del cereal argentino, cultivo que mostró durante el ciclo 18/19 una de las máximas cosechas históricas con 19,4 millones de toneladas. Cuba representa un potencial nuevo mercado para nuestro país ya que importa 80 por ciento de los alimentos que consume y, además, 97 por ciento del intercambio comercial entre los dos países corresponde al sector alimentario. A su vez, no sólo compra trigo sino que además suele adquirir también harina.



El trigo es el tercer cultivo en importancia de nuestro país, el cual en la actualidad se comercializa hacia 51 destinos, según datos de la Secretaría de Agroindustria de la Nación.



Bajo el lema "Argentina hacia el mundo. El mundo hacia Argentina", Trigar 2019 será el momento y el lugar donde la cadena triguera se convoca para avanzar en temáticas comerciales de interés internacional.



Estamos ante una oportunidad histórica de volver a posicionar el trigo Argentino dentro del podio de los tres principales países exportadores del mundo. La interacción publico privada y la definición de políticas y reglas de juego claras nos permitirán consolidarnos como el tercer país oferente y referente de trigo a nivel global.