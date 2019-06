Creció la demanda de plazos fijos para no clientes de entidades bancarias

Impulsados por la decisión del BCRA de permitir a constituirlos en cualquier banco, los depósitos a plazo fijo a 30 días registraron un incremento del 4,5% en mayo, mientras que las tasas crecieron cerca de 4 puntos porcentuales hasta superar el 50% anual, en medio de la relativa tranquilidad en el mercado cambiario.



"En su primer mes de aplicación, los plazos fijos para no clientes tuvieron un impacto muy favorable. Aumentaron los depósitos, se multiplicó exponencialmente el uso del debin (débito inmediato, por medio del cual se autorizan la generación del plazo fijo) y se elevaron las tasas pagadas a los ahorristas", destacaron fuentes del Central.



Recordemos que en abril, la autoridad monetaria ? a través de la Comunicación A 6667 ? dispuso que los usuarios puedan realizar plazos fijos en cualquier entidad que les ofrezca una mejor tasa, sean clientes o no, con la finalidad de brindar más opciones para canalizar los ahorros y fomentar la competencia.



A la vez, el BCRA comenzó a publicar en su web una tabla comparativa de tasas que ofrecen los bancos para facilitar a los usuarios la elección de los plazos fijos más convenientes.



Tasas

En el último mes, las tasas pagadas a los ahorristas subieron en torno a 4 puntos porcentuales, pasando del 46,7% (29/4) al 50,5%, (29/5), para plazos fijos en pesos de 30 días.



El diferencial entre la tasa de política monetaria y las tasas pagadas a los ahorristas se redujo en más de 6 p.p. en el último mes.



Mientras la tasa de Leliq se redujo en 2,4 p.p., pasando del 73,19% (29/4) al 70,75% (29/5), las tasas de los plazos fijos subieron en torno a 4 p.p. (del 46,7% a 50,5%).



Depósitos

En mayo, los plazos fijos de menos de 1 millón de pesos registraron un fuerte aumento. En el último mes (hasta el 28/5), estos plazos fijos subieron en más de 22.000 mil millones, frente a una caída de 2.287 millones de pesos en abril.



En términos porcentuales, en mayo los plazos fijos tuvieron una subida del 4,5%, respecto a una baja de -0,5% en abril.



Debin

Para constituir los nuevos plazos fijos para no clientes los usuarios utilizan el debin (débito inmediato), por medio del cual autorizan la generación del plazo fijo.



El uso del debin se multiplicó exponencialmente en mayo. La cantidad de operaciones pasó de 592 en abril a más de 33.870 en mayo (al 28). En cuanto al monto, mientras que en abril alcanzó 6,6 millones de pesos, en mayo superó los 6.100 millones de pesos. El monto promedio operado en mayo (al 28) fue de 181 mil pesos.