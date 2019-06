Exportaciones argentinas "no seguirán" el repunte de Brasil

El dato siempre es considerado una buena noticia para la industria automotriz argentina, cuyas exportaciones tienen como destino preferencial al vecino país, que en 2018 fue el principal comprador de vehículos fabricados por las terminales locales, con un 69% del total de coches exportados en el año. Sin embargo esta vez, "las terminales argentinas no están logrando usufructuar" el repunte del mercado brasileño, advierte un informe de la consultora Invenómica, que sostiene que el problema es que el aumento en las ventas de autos en Brasil "es acompañado con una mayor producción, creciente exportación y, fundamentalmente, menos importación de vehículos".



Según Invenómica el perjuicio para la Argentina es indirecto, en el sentido de que el país puede verse afectado no por una política específica de la industria de Brasil contra la Argentina sino como una consecuencia derivada de un fenómeno más general, como consecuencia de "cambios notables, esencialmente ligados a su relacionamiento externo" en la producción automotriz del país que hoy gobierna Bolsonaro.



"Brasil viene desplegando continuamente y desde hace mucho tiempo políticas públicas que fortalecen su producción nacional y desplazan vehículos importados de su mercado, entre ellos los argentinos. Mientras que en el año 2012 los vehículos importados (de todos los orígenes) representaban un 24% de las ventas locales brasileñas, en 2019 apenas superan el 11%", sostiene el trabajo.



Según Pablo Besmedrisnik, director de Invenómica, las últimas expresiones concretas del fomento de la industria automotriz brasileña son "los programas Innovar Auto e Innovar Piezas (ya caducos) y la más reciente y operativa es Rota 2030".



Rota 2030 tendrá una duración de 15 años y engloba varios incentivos, como la reducción del impuesto a la producción industrial (IPI) sobre vehículos híbridos o eléctricos. Las compañeras que adhieran al programa se comprometerán con una meta concreta de aumento de la eficiencia energética.



- ¿Estas políticas públicas brasileñas se pueden rotular como proteccionistas?, preguntó El Cronista a Besmedrisnik.



- Si bien el Rota 2030 incluye rebajas fiscales asociadas al cumplimiento de requisitos de eficiencia energética, y luzcan como políticas ecológicas o modernas, estas no son para cualquiera. Accederán a ellos terminales brasileñas que inviertan en el país, específicamente en investigación y desarrollo. Este tipo de políticas desvían comercio e inversión en favor de Brasil y en detrimento de la Argentina. Brasil tiene una larga tradición de políticas industriales de fomento que en muchos casos se pueden señalar como proteccionistas de su mercado interno.



-Si estas políticas de Brasil vienen de antes, ¿por qué ahora pegan más?



- A la Argentina le cuesta cada vez más ubicar sus autos en Brasil. El problema es más serio cuando la terminales locales no tienen mercado doméstico y están sobre stockeadas.



Para Invenómica, el tamaño del mercado brasileño "viene creciendo lenta pero persistentemente durante los últimos cuatro años", pero en un contexto donde "está importando durante los últimos años un tercio de los vehículos que importaba a principios de esta década".



La repercusión de este fenómeno en las ventas externas argentinas se traduce en que "los vehículos provenientes de terminales argentinas representaron durante el primer cuatrimestre del año alrededor de un 6% de los patentamientos totales en el mercado brasileño, algo más que durante el año 2018 pero mucho menos que el 10,7% que llegaron a alcanzar en el año 2011".



"En el 2011 las terminales argentinas exportaron más de 410 mil vehículos a Brasil. Luego de tocar un piso en el 2017, se proyecta que terminarán exportándole a su principal socio alrededor de 162 mil unidades durante el 2019. Es decir, en nueve años las ventas de autos argentinos a Brasil se reducirán en más de un 60%. Este brutal ajuste en las compras brasileñas de autos argentinos viene siendo un tema importante para el sector automotriz nacional durante los últimos años. Sin embargo, es particularmente central en el marco actual de contracción en la demanda doméstica de vehículos, y genera un impacto directo sobre los indicadores productivos y de empleo del sector en la Argentina", dice el documento de Invenómica.



La Argentina viene mostrando una mejora en su déficit comercial general, que pasó a superávit en los últimos meses, pero como consecuencia de la caída de las importaciones resultado de la recesión industrial. Según Invenómica, en el sector automotriz también se atemperó el déficit, en particular con Brasil, pero eso no se tradujo en una mejora de su déficit de divisas del sector automotor en general (y con Brasil específicamente). Al contrario: según la consultora "se ha convertido en estructural". Esto prevé que, cuando se dé la recuperación del mercado, esta traerá consigo nuevamente desbalances cambiarios que se acercarán al promedio de los últimos años (resultado negativo por más de 5.000 millones de dólares anuales promedio)".



"Los beneficios fiscales, la diferencia de escala productiva y de mercado entre los dos países, y la brecha de competitividad industrial, definen la magnitud de la asimetría e indican que el déficit comercial argentino con Brasil está para quedarse, más allá de la coyuntura", concluye Invenómica, a la vez que recomienda que "la Argentina debería implementar medidas y negociar acciones con las terminales automotrices (que son las mismas de un lado y del otro de la frontera) y con Brasil, de modo tal de compensar la pérdida hacia atrás en el tiempo y de restablecer un sendero de recuperación de su capacidad productiva que permita alcanzar nuevos equilibrios comerciales, de inversión y de empleo. Entre los objetivos debe incluirse la recuperación la participación de los autos argentinos en el mercado brasileño. La redefinición de la relación comercial externa del sector, particularmente con Brasil, aparece como una necesidad central".



