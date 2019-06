Uno de cada tres clientes tiene cuenta bancaria, pero no la usa

"Esto es lo que usualmente referimos cuando decimos que son bancarizados que se comportan como si no lo fueran", señaló el reporte privado.



El comportamiento típico en estos casos es que una vez que la persona cobra su sueldo, haber previsional o asignación social, retira el dinero en una única operación (por caja de un banco o por cajero automático) y luego opera todo el mes en efectivo, indicó el informe.



El UDE LINK, que se elabora con base diciembre 2016 igual 100, con la información mensual actualizada a abril 2019, permite obtener las siguientes conclusiones:



- Sub Bancarizados: independientemente de que aún es factible crecer en argentinos que tengan una cuenta bancaria, el principal desafío es poder explicar los beneficios que tiene operar por distintos medios electrónicos y evitar el uso de efectivo.



Por eso, recomiendan a los bancos enseñar a utilizar los distintos canales: cajeros automáticos, home bankings, aplicaciones móviles o billeteras digitales.



En esta edición de UDE LINK presentamos un mapa de la Argentina con los porcentajes de uso de dinero electrónico por provincia.



Dentro de esta categoría se incluye cualquier tipo de operación electrónica realizada con una tarjeta de débito o bien con usuario y clave en cualquier plataforma de las nombradas anteriormente.



En las operaciones se incluyen compras con tarjeta de débito, compras o pagos mediante PEI (Pago Electrónico Inmediato), transferencias inmediatas, pago de impuestos y servicios, recarga de saldo de tarjeta de transporte y recarga de crédito de teléfono celular.



Las provincias con mayor nivel de uso son las de la zona pampeana y sur de la Patagonia, compartiendo el primer lugar Tierra del Fuego junto a La Pampa.



Por el contrario las zonas de Noroeste y Noreste son las que tienen valores más bajos.



"El principal desafío para el 2019 no está dado en seguir creciendo en bancarización, sino en que las personas que tienen cuenta bancaria, operen en su vida cotidiana como bancarizados" dice Jorge Larravide, Gerente Comercial y Vocero de Link.



"Según el BCRA, en la Argentina hay 45 millones de cajas de ahorros en pesos con tarjetas de débito, de las cuales 29 millones corresponden a LINK. Sin embargo, el uso habitual de cuentas y tarjetas de débito indica un potencial crecimiento en el uso diario", indicó Larravide.



NA.