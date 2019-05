Salta el riesgo país: alcanza máximo en cinco semanas al tocar los 990 puntos

El riesgo país argentino se disparó este viernes, hasta a niveles similares a los anotados cinco semanas atrás, como respuesta al malhumor de los mercados globales luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump prometiera imponer aranceles a las importaciones de México hasta que se detenga la inmigración ilegal.



El indicador elaborado por el banco JP.Morgan subía 48 unidades, a 990 puntos básicos, frente a un nivel de 1.012 unidades anotado el 25 de abril pasado, el tope desde inicios de 2014.



Según explicó el analista de mercados de Portfolio Personal Pablo Castagna, "ante estos simbronazos los inversores se asustan y lo primero que hacen es salir de los países emergentes".



En esa línea, señaló en diálogo con El Cronista que "al tener que elegir de donde salir, optan por hacerlo de las economías más frágiles, y de donde primero salen es de Argentina".



Por su parte, Martín Vauthier, de Eco Go sostuvo que "si bien influye en gran medida lo que está pasando afuera, también hay eventos locales".

"Se está empezando a mover el tablero en lo relacionado con la política, como es el hecho de que recientemente el líder de Alternativa Federal, Sergio Massa, haya aparecido más cerca del kirchnerismo. Si bien no hay nada concreto todavía, el mercado tiende a sobrereaccionar frente tanto a lo que pasa afuera, como a lo que pasa a nivel local", detalló.



"Hoy el principal factor que está sosteniendo al riesgo país en niveles tan elevado, basicamente está explicado por la incertidumbre política sobre cuál va a ser el rumbo de la próxima administración frente los desafíos que tiene Argentina tanto en términos fiscales, como monetarios, y externos", amplió.



Para Vauthier, "con un riesgo país tan alto, la Argentina está fuera del mercado. Tiene que ajustar la demanda de dólares a la oferta de dólares, que es limitada. Y el 'trabajo' de hacer ese ajuste, te lo hace o el tipo de cambio real, o vía una tasa de interés real muy alta. Ambos casos son eventos muy contractivos, y hoy el trabajo te lo está haciendo la política monetaria. Porque el objetivo principal del Gobierno es que el dólar no se vuelva a escapar".



En tanto, la bolsa porteña descendió en línea con los mercados globales golpeado por los temores de que la sorpresiva amenaza arancelaria del presidente Trump, a México podría llevar a la mayor economía del mundo a una recesión.



El S&P Merval, terminó la semana con un rojo de 0,85%, por debajo de la cota de las 34000 unidades. Los adrs terminaron con números mixtos, con bajas de hasta el -5,1% para Ternium y subas de hasta el 1,6% para Irsa.



La orden de Trump generaba preocupaciones sobre un deterioro de las relaciones entre los dos países y su impacto en la economía global así, como en el futuro de un acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México.



"Tampoco se salvaron las materias primas, especialmente el petróleo. Por segunda jornada consecutiva el crudo sufrió otro duro revés", afirmó Eduardo Fernández, de Rava. "En su versión WTI el oro negro terminó la sesión con una baja del 5.50%, y esto afectó las cotizaciones de Tenaris ( que bajó 2,61%), e YPF (que perdió 0.96%).



Fuente: El Cronista.com.