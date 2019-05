China volvió a frenar la compra de soja a EEUU y sube el precio de la oleginosa

China decidió frenar las compras de soja provenientes de los Estados Unidos debido a un agravamiento en las relaciones comerciales entre ambos países, según se desprende de declaraciones formuladas ayer por funcionarios del gigante asiático."Los compradores estatales chinos no hemos recibido órdenes para continuar con las llamadas compras de buena voluntad y no esperamos que ello ocurra por la falta de acuerdo comercial entre ambas partes", dijeron funcionarios en Beijing citados por agencias internacionales.La noticia se conoce en medio de fuertes disputas comerciales entre ambos países y en momentos en que se demora la siembra de la oleaginosa en los EEUU, debido a los fuertes tornados e inundaciones que afectan el medio oeste del país norteamericano.El presidente Donald Trump anunció hace una semana una ayuda de u$s 16 mil millones para los agricultores estadounidenses que se vieron perjudicados por la escalada de la guerra comercial entre los Estados Unidos y China.Beijing amenazó con cortar el suministro de minerales de denominadas "tierras raras" a los EEUU y que consisten en minerales utilizados para la fabricación de sofisticados aparatos de comunicación y defensa. China domina las exportaciones globales de los 17 elementos minerales conocidos como tierras raras, entre los cuales se encuentran el cerio, el lantano, el lutecio, el escandio, el terbio, el itrio y el iterbio, muchos de ellos en explotación en la Argentina.Vehículos híbridos, lámparas de bajo consumo, fibra óptica, reproductores de música digital, turbinas eólicas, además de aleaciones para baterías en general, imanes, y dispositivos para visión nocturna, son algunos de los productos que contienen tierras raras en sus interiores.Esta sanción vino después de que el presidente Donald Trump pusiera en una lista negra al gigante chino de telecomunicaciones Huawei.Desde ambos lados del conflicto se aplicaron aranceles a miles de millones de dólares en bienes mutuos a principios de este mes. China aplicó aranceles a productos estadounidenses por u$s 60 mil millones, en represalia por los aranceles aplicados por Estados Unidos a productos chinos por u$s 200 mil millones.El capítulo sojero de la disputa provocó un aumento de u$s 5 por tonelada en la cotización de la soja en el mercado de Chicago. La oleaginosa cotizó a 325 dólares por tonelada para los contratos con entrega en julio. El impacto de la decisión se sumó al retraso que enfrenta la siembra estadounidense, por las lluvias.El ingreso neto de divisas netos por parte del complejo sojero mejoraría u$s 1.200 millones respecto de lo estimado hace quince días si este rebote se consolidara. Así lo calculó la Bolsa de Comercio de Rosario, que estimó que la venta de la cosecha dejaría u$s 15.200 millones.El precio de la soja venía en continua baja y había tocado mínimos en una década. En ese contexto, la entidad había advertido en un informe publicado semanas atrás que el complejo sojero perdería u$s 1.400 millones por esa tendencia declinante.En 15 días, el poroto pasó de cotizar u$s 290 a u$s 326,5 en el mercado de Chicago. El analista económico de la entidad bursátil rosarina, Federico Di Yenno, comentó que esa recuperación posibilitó el recorte a las pérdidas estimadas en ese momento en comparación con las primeras proyecciones de 2019.