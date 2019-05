El dólar tuvo su tercera baja consecutiva y cerró a $ 45,65

Con la reaparición de la demanda por cobertura hacia el final del día, el dólar moderó su tendencia a la baja este jueves, pero igual cayó en el segmento minorista 13 centavos a $ 45,65, según el promedio en bancos y agencias de la city porteña.



No fue así en el mercado donde participan los grandes jugadores (MULC), que registró el volumen negociado más alto del año: u$s 1.137,9 millones, casi un 60% más que el miércoles, jornada de paro general.



En ese marco, la moneda estadounidense ascendió 10 centavos a $ 44,55, siendo muy volátil el precio en los últimos 20 minutos de la rueda.



La divisa tuvo una tendencia mixta e irregular en el MULC, pero con un final en el que se impuso la demanda por cobertura, estimulada por el cierre de mayo y la necesidad de cubrir posiciones que deben liquidarse mañana (viernes), dijo el analista Gustavo Quintana.



A la par, en la región el dólar anotó sendas subas en Brasil frente al real, y en Chile frente al peso, lo que terminó por influir en el mercado local.



En el inicio de la rueda, puntuales órdenes de compra habían impulsado una reacción alcista del tipo de cambio, que llegó a tocar un máximo de $ 44,66, 21 centavos arriba de los valores registrados el miércoles.



Sin embargo, la aparición de la oferta fue diluyendo la presión sobre los precios, con caídas de la cotización que los llevaron a mínimos en los $ 44,27 al promediar la sesión.



En ese marco, el Banco Central efectuó, por cuenta del Ministerio de Hacienda, dos subastas de venta en contado por u$s 30 millones cada una. En la 1º subasta el precio promedio fue de $ 44,2868, mientras que en la segunda marcó los $ 44,4195.



Finalmente, la declinación de la oferta y un aumento de la demanda verificados sobre el final del día, volvieron a generar una suba de los precios, que terminaron la jornada con cierta ganancia respecto del día de ayer, y con un monto operado atípico.



"El impacto del fin de mes y de algunas operaciones que quedaron pendientes de ayer por el paro de actividades confluyeron para generar un volumen negociado récord para el año y que sólo es superado por un registro superior anotado en agosto del año anterior", explicó Quintana.



Pese a todo, el nivel alcanzado por el dólar en el segmento mayorista se mantiene todavía por debajo de los $ 45, un dato que no parecía posible unas semanas atrás cuando se esperaba que superaría con holgura ese nivel, admitieron en el mercado.