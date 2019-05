Una de cada tres personas tiene una cuenta bancaria pero no la utiliza

Una de cada tres personas posee tarjeta de crédito pero no la utiliza a la hora de realizar operaciones y transacciones. Así lo refleja un relevamiento realizado entre los 29 millones de clientes de LINK a lo largo de toda la Argentina.



"Esto es de lo que usualmente hablamos cuando decimos que son bancarizados que se comportan como si no lo fueran", reveló el informe.



Explicó que el comportamiento típico en estos casos es que "una vez que la persona cobra su sueldo, haber previsional o asignación social, retira el dinero en una única operación (por caja de un banco o por cajero automático) y luego opere todo el mes en efectivo". Son bancarizados que se comportan como si no lo fueran.



"El principal desafío para el 2019 no está dado en seguir creciendo en bancarización, sino en que las personas que tienen cuenta bancaria, operen en su vida cotidiana como bancarizados", explicó Jorge Larravide, gerente Comercial y vocero de LINK.



Según el Banco Central (BCRA), en Argentina hay 45 millones de cajas de ahorros en pesos con tarjetas de débito, de las cuales 29 millones corresponden a la red.



La zona del país donde menos se utiliza el dinero electrónico es en el norte, con un promedio de 58% de personas que no lo hace, mientras en provincias como La Pampa alcanza el 75% de aceptación.



Otro punto importante es que no todos los canales electrónicos poseen el mismo promedio de utilización.



Actualmente el canal más utilizado es el Home Banking con un promedio de 80 operaciones mensuales por usuario, bancos tarjeta Link home banking seguido de Mobile Banking con 58 y Billetera VALEpei con 24. El canal menos utilizado es el cajero automático donde se realizan 8 operaciones mensuales.



En abril de 2019, el monto total de transacciones electrónicas por parte de los usuarios de LINK alcanzó los $ 296.868 millones, y se consolidó en un rango superior a 32,1% sobre el promedio de depósitos transaccionales del conjunto de la economía (cuentas corrientes y caja de ahorro bancaria), que según los datos del Banco Central subió a un promedio nominal de poco más de $ 926.261 millones.



En valores reales, descontado el efecto de la inflación, y ajustado por factores estacionales, en abril el UDE LINK repitió el índice de marzo previo y volvió a ubicarse por cuarto mes consecutivo por sobre los 106 puntos, tras un segundo semestre de 2018 donde había caído por debajo de los 100 puntos, con base el promedio de 2017.



Un fenómeno similar se observó en el uso de los canales electrónicos, aunque también sin alcanzar los picos anotados en términos reales en el primer bimestre de 2019.



Fuente: Cronista.com.