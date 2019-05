Empleados de empacadora levantaron la protesta a la espera de una suba salarial

Economía Empleados de una empacadora de Chajarí reclaman aumentos salariales

Trabajadores que prestan servicio para la empacadora Nobel de Chajarí, ayer se manifestaron y quemaron cubiertas frente a la planta ubicada en avenida Belgrano, sin número.Tras una reunión con el delegado del Sindicato de la Fruta, Gustavo Acosta, decidieron levantar la protesta, al menos, hasta el próximo martes, cuando las partes que integran la mesa paritaria se vuelven a reunir para seguir discutiendo el aumento salarial."Con la realidad económica del país, la plata no alcanza ni para cubrir la canasta básica familiar", aseveró el sindicalista.El delegado sindical comentó que las reuniones paritarias iniciaron el jueves con responsables de las firmas y Nobel, el viernes; también hubo una paritaria donde la Cámara de Exportadores no se presentó, y el sector permanece "a la espera que salgan los puntos de paritaria".No obstante, se logró un 35%, aunque el porcentaje no convence a los trabajadores ya que definitivamente vuelven a perder poder adquisitivo en sus haberes, previendo que la inflación anual del 2019 sobrepasará ese 35%.