Analizan cuánto subir los precios de las naftas tras la postergación de impuesto

Economía El gobierno postergó el aumento de impuesto a los combustibles

Tomada la decisión, por parte del Gobierno, de postergar un mes la aplicación del impuesto a los combustibles que estaba prevista para el 1 de junio, las petroleras comenzaron a rehacer números para determinar cuánto finalmente aumentarán los precios de las naftas y el gasoil a partir del fin de semana.El atraso entre los valores actuales y el precio de importación ronda el 10%, que era aproximadamente el mismo que tenía la industria a comienzos de mes, ya que el valor del crudo y del dólar (dos variables clave en la fórmula que define el precio de los combustibles) prácticamente no se movieron en los últimos 30 días. Es más, el brent bajó de USD 72,03 el barril que costaba el 1 de mayo, a USD 69,86 el barril que sale hoy. El dólar, en tanto, subió de $ 45,45 que valía a comienzos de mes a $ 45,89.Si bien todavía las empresas, y especialmente YPF no lo definieron, "la opción más probable es que termine siendo entre 4% y 5%, como se viene dando los meses anteriores", especularon fuentes del sector."Quizá el aumento hubiera sido el mismo que si no postergaban el impuesto. Pero esa prórroga permitirá que ese 4 o 5% vaya todo a cubrir los costos. Con la mera aplicación del tributo, 2% a 3% de la suba se hubiera explicado por eso", agregó otro referente de la industria. Y si el crudo y el dólar se mantienen estables, la brecha se irá achicando cada vez más en los próximos meses, publica