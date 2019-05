El Ventilador: Algunas opiniones sobre la crisis y recesión actual

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

El último informe del INDEC muestra que el consumo en shopping y supermercados cumple nueve meses de caída continua. Son datos del mes de marzo y la mayoría de las proyecciones no esperan una mejora hasta los últimos meses del año.Un estudio revela que casi el 85% de los argentinos se percibe como de clase media, aunque sólo el 45% estaría técnicamente dentro de este sector.Según datos del mismo INDEC, durante abril, una familia tipo necesitó casi 30 mil pesos para no caer bajo la línea de pobreza. Sin embargo, los números de muchos otros estudios y consultores indican que las cifras serían bastante más altas. Entonces? ¿Cuánto dinero hay que ganar hoy para no ser pobre o indigente en la Argentina?-"El endeudamiento es cultural. Muchos, sobre todo los empleados públicos, siempre gastaron más de su sueldo y viven endeudados. Esto es lo que le conviene al banco".-"Mariano, sos muy K. Hambre hay desde que nací, no solo en este período. Esteban, no te alcanza para comer pero tenés celular".-"No es un sistema de empleados públicos que sobra, es una cuestión de política de Estado, fabricación de satélites suspendidos, desarrollo nuclear suspendido, fuga de capitales mayores a los créditos tomados. La pobreza es el resultado de la timba financiera, el dinero siempre es el mismo, lo tiene el pueblo o los sectores concentrados".-"Pienso que si la señora Cristina y todo su séquito no se hubieran robado toda la plata que se robaron, el país y la clase media no estarían como está hoy. Ojo, no soy radical soy del grupo del lomo, si no trabajo no como".-"Quiero contarles que nunca viví la angustia y desesperación que vivo hoy. Son muy elevadas las boletas de luz y gas que me tocan pagar. No pudimos pagar las del gas, que me parecen un robo a mano armada. Yo prefiero que mis hijos coman, tengo una menor en casa, y hoy sin previo aviso me cortaron el gas. Vinieron en silencio y como delincuentes: una vergüenza. Jamás pensé vivir algo así. Estoy enojada y muy angustiada. ¿Quién protege a los ciudadanos y los menores?".-"Quería consultar por las financieras que dan préstamos con tasas impagables y que nadie controla".