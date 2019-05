El Ventilador: Crisis y recesión, cuando ajustarse no alcanza

El último informe del INDEC muestra que el consumo en shopping y supermercados cumple nueve meses de caída continua. Son datos del mes de marzo y la mayoría de las proyecciones no esperan una mejora hasta los últimos meses del año.



¿Qué consecuencias a futuro puede tener casi un año de caída en el consumo? ¿Cómo impacta este tipo de recesión en cada clase o estrato social?

Un estudio revela que casi el 85% de los argentinos se percibe como de clase media, aunque sólo el 45% estaría técnicamente dentro de este sector.



Pero... ¿Qué parámetros definen hoy pertenecer a esa histórica y pujante clase media del siglo XX que enorgullecía a nuestro país?; ¿Qué ingresos mensuales los definen?



El mismo estudio señala que los números y los consumos representativos de todas las clases se achicaron, se nivelaron hacia abajo y se empobrecieron. Así, por ejemplo, la clase baja media se ha transformado hoy en los "nuevos pobres".



Es que, según datos del mismo INDEC, durante abril, una familia tipo necesitó casi 30 mil pesos para no caer bajo la línea de pobreza.



Sin embargo, los números de muchos otros estudios y consultores indican que las cifras serían bastante más altas.



Entonces? ¿Cuánto dinero hay que ganar hoy para no ser pobre o indigente en la Argentina? Las crisis económicas obligan a ajustarse Los gastos se achican y se prescinde de algunos consumos y servicios que muchas veces resultan necesarios y hasta esenciales.

Y así, la situación es aún más preocupante cuando los números de la economía hogareña no cierran por ningún lado pero ya no hay por dónde achicar.



En este contexto, las deudas no tardan en ganar terreno y "ser deudor" se convierte en algo cada vez más habitual.



Uno de los caminos más comunes en esta dirección es el uso de la tarjeta de crédito. Un informe de la "Encuesta de supermercados y autoservicios", indica que actualmente el 36, 4% de las ventas se realizan con este medio y en cuotas.



Es decir: los usuarios recurren a este tipo de financiación incluso para la compra de alimentos.



El último informe del Banco Central se observa que cada vez son más las familias que no pueden pagar la tarjeta de crédito o los préstamos. En marzo de este año por ejemplo, la mora en este sector financiero llegó al doble en relación a marzo del año pasado.



Créditos personales, planes de auto ahorro y patentes de vehículos, entre otros, también son productos que se ven afectados.



Entonces, ¿es inevitable el camino de la deuda cuando la crisis obliga al recorte permanente? ¿Cuáles son los máximos riesgos de convertirse en deudor del sistema financiero en Argentina?



Economía en recesión, deudores en alza. Otro aspecto en el drama del ajuste en casa.