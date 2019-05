Detalles del aumento salarial en Comercio: Porcentaje y cómo se liquidará

Cierre fallido

Se cerró la paritaria del gremio de Comercio, el más grande del país que representa a 1,2 millones de asalariados. Según se informó desde el ministerio de Producción y Trabajo, que conduce Dante Sica, "en el día de hoy se llevó a cabo la firma del acuerdo paritario, correspondiente al año 2019, para el sector".", aseguraron desde CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.Según la información oficial, el acuerdo contempla-Una asignación extraordinaria, por única vez,-Unde las remuneraciones a ejecutarse de la siguiente manera:También se acordó unaHace 15 días, desde el secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) se había confirmado un aumento salarial del 30% para los trabajadores de la actividad que comanda Armando Cavalieri, pero la contraparte empresaria respondió rápido que no, que seguían las negociaciones.Entonces, a través de un comunicado, el sindicato dijo que incremento sería abonado cada dos meses y que incluía una cláusula de revisión por inflación. Sin embargo, desde la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dijeron que las conversaciones paritarias continuaban.Ahora, finalmente, hubo acuerdo firmado y foto de todas las partes en Trabajo.