El dólar bajó 21 centavos: $ 45,88

A contramano del resto de las monedas emergentes de la región, con la excepción de Brasil, el dólar cayó con fuerza este martes y perforó los $ 46, hasta tocar su menor valor en más de tres semanas, en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



El billete verde cedió 21 centavos a $ 45,88, mínimo desde el 6 de mayo pasado, producto de un fuerte ingreso de agrodólares, y frente a un variado menú de inversiones en pesos, que lucen atractivas de corto plazo, dijeron en el mercado.



Se dio en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa perdió 16 centavos a $ 44,69, lo que representa su nivel más bajo desde comienzos de mes, en una rueda el la que el Banco Central aprovechó la calma cambiaria para convalidar un nueva baja en la tasa de política monetaria.



Más allá de que el ¨dollar-index¨ sigue firme, la divisa mayorista volvió a operar con tendencia declinante en el mercado local, y llegó a tocar un mínimo $ 44,65 en la última hora de operaciones, con un monto negociado de u$s 796 millones, un 16% más que el viernes pasado.



Del lado de la oferta, el BCRA subastó en dos licitaciones otros u$s 60 millones, a cuenta del Tesoro, a un promedio de $ 44,7438. Pero además aparecieron los exportadores, con una interesante liquidación de divisas, lo que ayudó a deprimir aún más el precio de la divisa, subrayaron en el mercado.



"Hay que tener en cuenta la señal del Central bajando levemente la tasa de Leliq y el sobrante que dejó en el mercado monetario de $ 12.435 millones, ante el menú de inversiones en pesos, como las LECAP y LECER, que licitaba el Tesoro. A esto hay que sumarle un fuerte ingreso de liquidación de exportadores", sostuvo el operador Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.



Operadores coincidieron en que los negocios se reacomodaban tras el feriado de la víspera en Estados Unidos, mientras se sigue con atención el preparado de alianzas de cara a los comicios primarios de agosto y los presidenciales de octubre, en medio de una gran incertidumbre por sus resultados.



En ese sentido, el economista Gustavo Ber dijo que a pesar de la extensión de la estabilidad cambiaria, los inversores reconocen que los desafíos siguen abiertos, "no sólo por la incertidumbre electoral y el cauteloso clima externo, sino también por las menores tasas de interés y vencimientos de títulos en pesos de inversores externos que podrían dolarizarse".