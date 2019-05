Empleados de una empacadora de Chajarí reclaman aumentos salariales

Trabajadores que prestan servicio para la empacadora Nobel de Chajarí, protestaron en la mañana de este martes y quemaron cubiertas frente a la planta ubicada en avenida Belgrano, sin número."Estamos haciendo un reclamo laboral por lo bajo de lo que estamos cobrando en el jornal diario, y esperemos que se arregle lo más pronto posible", explicó la delegada sindical de los trabajadores, Mabel Quintana."No quisimos llegar a este punto del paro pero la situación es muy difícil, la plata no alcanza, particularmente a aquellas familias que deben pagar alquiler y no les alcanza definitivamente para comer", afirmó.En la empacadora se desempeñan unos 70 empleados."Aquí hay padres que con los ingresos actuales están comiendo cuatro días a la semana y los días restantes toman mate con pan o torta frita para darle de comer a sus hijos", expresó la delegada.Mientras se desarrollaba la protesta, los delegados mantenían una reunión en el marco de la mesa paritaria, por lo que los empleados aguardaban un aumento salarial acorde a sus reclamos."Si quedamos conformes levantaremos el paro, sino seguiremos aquí, de manera pacífica. Por eso le pedimos a los empleados de Fama, la otra exportadora de Chajarí, que se sumen porque el aumento va a ser para todos", finalizó Quintana.El reclamo por mejoras salariales inició el lunes, donde grupos de más de cien trabajadores de la fruta reclamaron en dos exportadoras, realizando quemas de goma, con carteles y canticos.Cabe recordar que el pasado viernes estaba previsto un encuentro al que debía asistir la Cámara de Exportadores y de la Federación del Citrus de Entre Ríos, pero las partes no se presentaron.