Estiman que la inflación de este año se ubicará "en el orden del 40%"

Al realizar un pronóstico respecto del Índice de precios al consumidor (IPC) para los próximos meses, indicó: "Debería ubicarse en torno al 2 ó 3 por ciento de acá a fin de año".



"No es un indicador bajo. Debería ser menos de dos o uno, pero es considerablemente mejor a lo que vimos en la primera parte de 2019", puntualizó.



Según su criterio, "por lo que pasó en los primeros meses del año, ya está muy jugada", por lo que calculó que "va a rondar interanualmente en el orden del 40 por ciento".



Al ser consultado sobre el desempeño de la economía, Zelpo analizó: "De acá hasta junio o julio, se puede ver un horizonte relativamente mejor al de la primera parte del año. Los primeros meses fueron muy duros".



"Hay un piso muy bajo y un pequeño rebote ya es una cierta recuperación", aclaró en diálogo con Radio Con Vos.



De ese modo, insistió: "En el corto plazo se debería ver una recuperación".



Respecto de la noticia de que la ex presidenta Cristina Kirchner se presentará como precandidata a vice, indicó: "Hay más certidumbre. El evento de si juega o no juega, ya está".



De cara a las elecciones, evaluó: "Si se mantiene calmo el tipo de cambio, la inflación se mantiene calma, y con eso hay aumento de salarios reales y ello ocurre, hay más consumo y más actividad".



NA