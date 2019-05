Por pago al Club de París, reservas cayeron u$s 1.449 millones en dos días

Según iondica ámbito.com, el jueves salieron de las arcas del BCRA u$s 559 millones con destino al club de países acreedores, mientras que este viernes la suma fue u$s 850 millones, lo que da un total de u$s 1.409 millones.



De esta forma, los activos internacionales de la autoridad monetaria acumularon en la semana una merma de u$s 1.403 millones, y en el mes la sangría ya supera los u$s 6.000 millones.



Así, este viernes se perforó ampliamente el nivel de los u$s 66.000 millones, hasta los u$s 65.596 millones, la cifra más baja desde el 20 de diciembre de 2018.



Fuentes de la entidad que conduce Guido Sandleris explicaron a este medio que los numeros de las reservas fueron cayendo "consistentemente" con los pagos que tuvo que afrontar Hacienda y CON las ventas diarias de u$s 60 millones que realiza el BCRA a cuenta del Tesoro en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).



"Así como cuando llegan los desembolsos del FMI, las reservas crecen, cuando éstos fondos se usan, las reservas disminuyen", describen.



Lo cierto es que más allá de las obligaciones que debe cumplir el Tesoro, y las ventas diarias en el MULC, en el mercado creen que, producto del escenario de incertidumbre electoral, muchos inversores están saliendo de Argentina a la espera de tener mayores certezas con relación a las fórmulas y alianzas electorales que se irán definiendo en las próximas semanas.