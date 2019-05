Familias con créditos UVA reclaman "medida de emergencia" ante suba de cuotas

Una asociación de familias hipotecadas con créditos UVA pidieron hoy al presidente Mauricio Macri una audiencia para reclamar una "medida de emergencia", al asegurar que quienes pidieron ese préstamo están "desesperados porque las cuotas se llevan una parte cada vez mayor" de los ingresos.El Colectivo de Hipotecados UVA Autoconvocados envió una carta al mandatario con la intención de "explicar la crítica situación" por la que atraviesa y proponer "medidas concretas que traigan verdadero alivio al ahogo financiero que provocan los créditos indexados por inflación"."Estamos desesperados porque las cuotas se llevan una parte cada vez mayor de nuestros ingresos familiares y no hay recorte que alcance", indicó el texto dirigido a Macri.En ese sentido, insistió: "Los hipotecados UVA necesitamos medidas de emergencia".Consideró que "la baja morosidad es un argumento falaz", al advertir: "Estamos perdiendo calidad de vida para pagar las cuotas, incluso dejamos de comprar productos de la canasta básica ante el riesgo de perder nuestras casas y nuestros ahorros".El comunicado resaltó que "hace más de un mes" fue anunciado un paquete de medidas con "alternativas para aliviar la situación de los que tienen hoy créditos hipotecarios en UVA y percibieron aumentos significativos en las cuotas" y criticó que "con amargura se comprobó que aún no se ha hecho efectiva medida alguna"."No es la primera vez que ocurre", fustigó la asociación y remarcó que "la provincia de Buenos Aires, en cambio, sí adoptó medidas".Además, apuntó a los funcionarios que fueron "impulsores" de esos créditos y alertó que el Banco Central realizó "publicidad engañosa al momento de promocionar" los préstamos."Nos prometieron que la relación entre la cuota y el ingreso se mantendría estable y también una inflación del 10% en 2018 y de un dígito para este año. Hoy, esa relación se disparó, junto con la inflación", criticó la entidad."Nuestras familias no pueden seguir esperando", enfatizó y reclamó a Macri que "escuche el reclamo y se decida a hacer algo ya por las familias y viviendas".