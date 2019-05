El Ventilador: agroquímicos... ¿una discusión sin acuerdo?

El fallo dejó firme una sentencia que prohíbe fumigar en forma terrestre a menos de 1000 metros de las escuelas rurales y a menos de 3000 cuando se hace desde el aire.Mientras gran parte de la comunidad educativa celebra, los productores afirman que esta situación no afecta a los grandes productores sino a los medianos y pequeños, que cuentan sólo con esas parcelas para sembrar.Además la calificaron de medida exagerada y solicitan una reunión urgente con el Gobernador Bordet.Nuestra provincia lleva adelante un sistema de producción fuertemente basado en los agroquímicos y esto despierta muchas voces en contra y otras a favor.En este sentido...aportó que en el programa El Ventilador "debatimos muchas veces sobre los agroquímicos, ¿es esta una discusión sin fin? Es una postal característica cuando hay un reclamo de los ruralistas en medio de la ciudad, las banderas argentinas, las camionetas, y demás. Tienen un mensaje bastante unificado, hablan de 300 mil hectáreas que quedarían improductivas, y que en este momento de crisis las estaríamos necesitando"."Hemos tenido productores en el programa, que han dicho que desde el Inta, Conicet, Senasa, que sí se puede fumigar. Es polémico pensar esto", afirmó Foncea.aseveró: "El Estado en los años 90 impulsó este modelo de producción y hoy, no hace los controles ni está proponiendo como política de Estado algo diferente"."Se presentó un proyecto desde el bloque de Senadores de Cambiemos, de 48 artículos, en el Senado, que pretende reeditar la discusión. Veremos que sucede.opinó que "con la gente del campo, y sobre todo con la gente que este jueves vino a expresarse, siempre tiene que entrar por la puerta del costado, en muchísimos reclamos. Me parece que hay que atender estos reclamos porque las posibilidades que tienen para llegar a las autoridades, es muy difíciles".Además "cuando estamos hablando de escuelas rurales, no estamos hablando de los hijos de los productores que exportan, estamos hablando de comunidades a las que les cuesta mucho llegar a las escuelas también. Deberíamos conocer esa otra Entre Ríos, que es muy importante conocer"., dijo que "el tema a nivel internacional se está poniendo cada vez más espeso. Permanentemente tenemos noticias de grandes empresas multinacionales que mienten a la población a través de estudios financiados por universidades de ellos para seguir haciendo un negocio que termina siendo dañino para la población"."Los ambientalistas dicen que cuando hacen la prueba para comprobar la deriva usan gotas de agua, que son macizas. Los nuevos sistemas de pulverización generan burbujas y estallan al contacto. Mientras más liviano deriva mucho más", comentó.Asimismo, señaló que "está comprobado científicamente que la condición ideal de viento cero se da como mucho en cinco días al año"., señaló que "no se está discutiendo si fumigar escuelas o no, sino la distancia de fumigación. Hubo un fallo judicial que estableció 1000 metros de distancia terrestre y 3000 metros de distancias aéreas de las escuelas. Bordet sacó un decreto para ordenar esta situación porque le pareció excesiva. La bajó 10 veces: a 100 metros para fumigaciones terrestres y a 300 metros para fumigaciones aéreas"."Los que los estudios técnicos y científicos estudian es la deriva del producto que se emite en los días que no hay viento. Las máximas derivas comprobadas científicamente alcanzan 40 o 50 metros en las peores condiciones climáticas. Por toda esa información es que se establecen esos 100 metros como una distancia prudencial", resaltó.Y agregó: "El Superior Tribunal de Justicia dijo que el decreto de Bordet es inconstitucional y se volvió a la situación de hace cuatro o cinco meses. Esto se discute en un vacío legal enorme que la legislatura entrerriana dejó durante 20 años y que no pudo sancionar una ley para que se pueda producir en la provincia sin afectar la salud de los alumnos y los pobladores de pequeños lugares".indicó que "fue una convocatoria muy importante la de los productores frente a la Justicia. Había gente de toda la provincia. No había solo productores vinculados a la parte de agricultura, sino que había de la citricultura, gente del sector arrocero y demás. Se ven limitados en sus producciones a raíz del fallo"."La gente del campo quiere buscar el consenso con la Justicia. No puede ser que de golpe no puedan fumigar. Los chicos que van a las escuelas rurales son los mismos hijos de los productores. No están locos para hacer eso contra ellos", dijo., opinó que "no se está pidiendo prohibir, sino poner un cierto límite para fumigar escuelas. Se están fumigando escuelas, estamos locos. Nadie controla nada. Fumigan los patios de las escuelas. Prefiero que no se fumigue nada"."Todos los productores usan agroquímicos para matar las plagas, porque mata todo lo que está alrededor. Dicen que la ventaja es que es más barato, se trabaja menos. El tema es fumigar como locos por plata", indicó.