Mendoza le ganó un juicio a un fondo buitre en la Justicia de Nueva York

La provincia de Mendoza ganó un juicio contra un fondo buitre en los tribunales de Nueva York. El tenedor de bonos emitidos por la provincia reclamaba el pago de papeles por 7 millones de dólares que no entraron en el operativo de canje, pero la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito desestimó el pedido porque había prescripto y recalcó que "no había bases legales para reclamar la deuda". El antecedente de este fallo sirve para otros juicios que impactan al país con reclamos similares.



La causa fue iniciada en 2016 por Moshe Marcel Ajdler, contra el gobierno mendocino por la emisión del Bono Aconcagua 2007. Se trata de un fallo de segunda instancia porque un juez ya le había dado la razón a la provincia en primera instancia y en marzo de 2019, la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York había resuelto del mismo modo: denegando el pedido del fondo buitre.



El fallo dice que Moshe Marcel Ajdler no podrá reclamar ni capital ni intereses por los bonos que posee, debido a que "una vez vencido el plazo para reclamar el capital adeudado, no existen bases legales para exigir por los intereses".



La Fiscalía de Estado de Mendoza recordó que en agosto y noviembre de 2016, la Provincia recibió dos cartas por parte del abogado de Moshe Marcel Ajdler en la que afirmaba que su cliente era tenedor de bonos emitidos por la Provincia en 1997 ( ex Bono Aconcagua 2007) que no fueron entregados en canje, por un monto principal de U$S7.050.000.



Además, manifestaba que tenía derecho a recuperar la totalidad del principal (capital) e intereses devengados por los bonos. Alternativamente, sostenía que al menos tenía derecho a recuperar intereses sobre los bonos durante los últimos cuatro años.



El ministro de Gobierno mendocino, Lisandro Nieri, dijo a Clarín: "Cerramos un capítulo importante para la provincia. Enfrentamos dos juicios, ganados en primera y segunda instancia, entre 2005 y 2006. Luego, este nuevo juicio en 2017. Volvimos a presentar nuestra defensa y obtuvimos este fallo favorable, también en segunda instancia". Y sobre una posible continuidad del juicio, aclaró: "Hay una mínima posibilidad de una apelación a la Corte Suprema de Estados Unidos pero nuestros asesores legales no lo creen probable porque fueron contundentes los tres fallos conseguidos a favor de Mendoza".



En 1997, durante el gobierno de Arturo Lafalla (PJ), Mendoza emitió títulos de deuda en el mercado internacional por 250 millones de dólares, en un solo vencimiento a 10 años, con intereses pagaderos en forma semestral hasta el vencimiento. Fue durante el proceso de privatizaciones impulsado por el gobierno de Carlos Menem, con el objetivo de capitalizar a los bancos oficiales de Mendoza y de Previsión Social, los cuales finalmente fueron adjudicados a una sociedad encabezada por Raúl Moneta. Se formó así el Banco Mendoza, que quebró dos años después.



El Aconcagua se emitió originalmente a una tasa de interés del 10% anual en dólares y su vencimiento operaba en 2007. La crisis del 2001 generó la necesidad de reestructurar la deuda remplazándola por un nuevo Bono.



En 2004 se reestructuraron esos títulos, mediante una operatoria de canje que consistió a grandes rasgos en dar de baja los títulos emitidos bajo la denominación "Bono Aconcagua 2007", entregando a cambio los títulos de deuda denominados "Bono Mendoza 2018".



La operatoria de canje culminó en 2008. Sin embargo, quedó un remanente de títulos sin canjear por la suma aproximada de 10 millones de dólares. En la primera instancia, el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, hizo lugar a la moción presentada por Mendoza y rechazó la demanda, ante lo que el bonista insistió con su reclamo, esta vez apelando la decisión ante la Corte de Apelaciones de Nueva York.



Es en esta instancia que el tribunal consideró que una vez vencido el plazo para reclamar el capital adeudado, no existen bases legales para reclamar los intereses.



En septiembre del año pasado, Mendoza canceló la última cuota del Bono Mendoza 2018 (ex Aconcagua) por 12,5 millones de dólares, y cerró un capítulo de una deuda histórica que mantuvo por 21 años. El Ministerio de Hacienda y Finanzas del gobierno de Alfredo Cornejo informó que la decisión de adquirir anticipadamente los dólares, a un tipo de cambio de 30,45 pesos en ese momento, permitió un ahorro considerable de 90 millones de pesos.



"Atrás quedó aquella Provincia que por desmanejos financieros mantenía deuda con municipios, proveedores e inclusive con el personal. Hemos logrado regularizar el pago de sueldos y obligaciones, se recuperó el funcionamiento de los servicios y se retomó la ejecución del plan de obras", según destacó la gestión del radical Cornejo.



