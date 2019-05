El dólar aumentó 21 centavos y cerró en 46,26 pesos

En una jornada que nuevamente presentó un moderado volumen de negocios, el dólar subió 21 centavos este jueves a $ 46,26 en bancos y agencias de la city porteña, ante crecientes preocupaciones entre los inversionistas de que la disputa comercial entre China y Estados Unidos se agudice aún más, sin dar señales de una resolución.



Se dio en línea con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa ganó 19 centavos a $ 45,09, "en un día con más negocios de los exportadores cerealeros que ya ven en la figura de $ 45 una oportunidad para liquidar", señalaron desde ABC Mercado de Cambios.



"Con condiciones internacionales que no dan tregua y generan inestabilidad e incertidumbre, el mercado local ha entrado en una etapa de correcciones acotadas que intentan hacerlo evolucionar con cierta empatía para absorber los cambios externos", analizó el operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.



La demanda por cobertura se mostró particularmente activa desde el inicio de la sesión, impulsando un avance de la cotización que alcanzó en este lapso los máximos de la fecha al operarse en los $ 45,30, cuarenta centavos arriba del último registro del cierre previo.



No obstante, la oferta niveló algo la ecuación al promediar la primera parte de la jornada, logrando un retroceso de los precios que se detuvo cuando el tipo de cambio tocó mínimos en los $ 45.



En tanto, el volumen operado aumentó un 12%, a u$s 685 millones.



El dólar en el mundo



El dólar subía el jueves y alcanzó su nivel más alto en un mes debido a que la incertidumbre económica y política se extendió por Europa y Asia, presionando a la mayoría de las principales monedas, como el euro y el yuan.



La preocupación por las manufacturas de Alemania, el impacto de la guerra comercial en las economías asiáticas y la preocupación por el Brexit y las elecciones parlamentarias europeas han frenado el apetito por el riesgo y han enviado a los inversores a los activos que se perciben como refugio.



El índice dólar llegó a 98,262, máximo desde el 26 de abril, cuando alcanzó un máximo de dos años de 98,33 y si mantiene la tendencia anotar cuatro meses seguidos de avance. El euro bajó a un mínimo de un mes de 1,1129 dólares antes de recuperarse levemente a 1,1135 dólares.