Natura compró Avon: ¿Qué va a pasar con las revendedoras de Argentina?

Natura compró Avon. La operación crea el cuarto grupo de belleza más grande del mundo, con una capitalización de US$ 11.000 millones. Pero más allá de las cifras globales, hay otras que preocupan a miles de argentinas, las revendedoras, que dependen de estas empresas para subsistir. Sin embargo, desde las dos compañías buscan llevarles tranquilidad.Según lo que pudo averiguar Clarín, a nivel local, el tema no les agarró de sorpresa dentro de las compañías, sino que es algo que se venía conversando desde hace tiempo. El anuncio del miércoles fue un primer paso de un proceso que recién empieza y que termina en 2020.Respecto a cómo se van a manejar de ahora en más -si en forma unificada o independiente- desde las sucursales argentinas dicen que "todavía no hay nada para contar", ni va a haberlo a corto plazo. "Todavía no se sabe nada, no bajaron nada", señalan. El jueves por la tarde emitirán un comunicado más detallado con los pasos a seguir a nivel internacional. Pero, de Argentina, todo es silencio.Aunque ambas compañías pasaron a estar bajo el grupo Natura&Co, dicen que "por el momento" se van a seguir manejando en forma independiente. "Por el momento sigue todo igual, siguen funcionando perfectamente como dos compañías autónomas", cuentan.Esto incluye a las revendedoras, a quienes intentan transmitirles calma. "Por el momento sigue funcionando todo igual, de la misma manera que hasta ahora", comunican las fuentes, cuando se les consulta sobre el destino de estas mujeres.Avon tiene 130 años de historia y hace más de 30 que está en Argentina. En su modelo de negocios, las revendedoras son un clásico que se fue aggiornando: tiempo atrás iban golpeando puerta a puerta, pero ahora los catálogos circulan por WhatsApp. Así lo promueve la empresa, invitando a las mujeres a empezar "su propio negocio digital", porque "solo necesitan creatividad y un celular".En el sitio argentino Vender Avon Informan que, en promedio, las revendedoras independientes obtienen una bonificación de entre 20% y 25% por sus ventas personales. Además, tienen una oportunidad de ganar más cuando logran mayores volúmenes de ventas.Ambas empresas omitieron compartir con Clarín cifras sobre la cantidad de revendedoras que tienen en Argentina. Se limitaron a decir que, en términos generales, sumando a todas las compañías que existen en el país, la venta directa reúne aproximadamente a 860 mil personas, según datos de la Cámara Argentina de Venta Directa. El 90% de las vendedoras son mujeres.Por ahora, tampoco cambió nada en la Fundación Avon, que acaba de cumplir 20 años en el país y lleva realizadas más de 150 mil mamografías gratuitas. En este momento están en Mendoza dando una charla sobre violencia de género, otro de sus temas fuertes, donde trabajan en capacitación, concientización y asistencia. En eso siguen, como si nada hubiera pasado.Natura ya hizo otras compras internacionales. La primera fue en 2016, cuando adquirió la australiana Aesop. En 2017, compró The Body Shop y se fortaleció en la cosmética verde. Desde entonces se conformó el grupo Natura & Co, que incluye a Natura, Aesop y The Body Shop. Sin embargo, las tres compañías -con sus marcas y productos- se siguen manejando de manera independiente. Habrá que ver qué pasa ahora, que suman otro gigante.