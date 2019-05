Nuevo cierre de sucursal: Testimonios de trabajadores que quedaron en la calle

Economía Cerró sucursal de cadena de electrodomésticos y 6 personas quedaron sin empleo

"Se veía venir"

Vivió dos cierres

La cadena de electrodomésticos Sensei cerró su sucursal en la ciudad de Concordia, por lo que seis personas quedaron sin empleo.. Era una apuesta fuerte a un nuevo mercado. Lamentablemente el contexto se tornó muy desfavorable, lo que hace que las decisiones en pos de la empresa se apresuren", dijo el ejecutivo.Los trabajadores comenzaron con normalidad su jornada laboral en el céntrico local de calle Entre Ríos al 800 de Concordia, hasta que cerca de las 9, llegó personal del área de Recursos Humanos de la firma para darles la noticia sobre el cierre de la sucursal.Juan Manuel, uno de los empleados que se quedó sin su fuente laboral, contó a"Las ventas venían en baja y hoy nos enteramos que cerraban. Estoy muy disconforme con este gobierno porque no ayuda a que esto no pase.y agregó: "vamos a ver cómo seguimos después de esto. Yo no tengo hijos, pero mis compañeros tiene hijos y pagan alquiler y se les complica", remarcó el trabajador.A pocos metros del lugar, estaba El Entrerriano, otra casa de electrodomésticos que cerró el año pasado en. Este miércoles, nuevamente vivió el cierre del comercio donde trabajaba y otra vez, se quedó sin trabajo. "No es algo nuevo para mí, yo ya lo viví el año pasado con El Entrerriano y"Se nota mucho en el comercio la baja de las ventas, los aumentos de precios todos los meses, la poca circulación de gente en la zona y no se puede competir con las otras empresas", sostuvo Martín y agregó que