Ratifican despidos de 10 trabajadores y empleados de maderera iniciarán huelga

Economía Despidieron a diez personas en una importante empresa maderera de Concordia

Se llevó adelante este miércoles la instancia de conciliación por el despido de 10 trabajadores de la empresa Egger (EX-MASISA) y la empresa ratificó que no dará marcha atrás con la medida."Fueron tajantes. Ratificaron los despidos, dicen que no hay diálogo y niegan la representación nuestra", dijo aAriel Arostegui, abogado del Sindicato de Petroquímicos.En ese marco, adelantó que los trabajadores harán una asamblea, en la cual la mayoría se inclinaría por iniciar una huelga."La mayoría de los trabajadores están asustados porque hubo aprietes. Nosotros hicimos la presentación por este acoso laboral", dijo el profesional, quien ratificó que "las liquidaciones finales de las remuneraciones se acreditaron en las cuentas" de los despedidos.Respecto a la competencia del gremio de Petroquímicos, Arostegui señaló: "Si nos guiamos por la cantidad de afiliados, somos más representativos, puesto que contamos con 215, mientras que el sindicato de la madera tiene 27. De todos, modos, la empresa alega que correspondería que al aval lo tengan por el sindicato de la madera, pero nosotros decimos que la materia prima se somete a un proceso químico y físico, que es a donde entramos nosotros".Por su parte, el coordinador del Ministerio de Trabajo en Concordia, Emiliano Delgado, confirmó aque "se han cerrado las instancias de diálogo. Las partes no llegaron a ningún acuerdo y manifestaron que seguirán con las actuaciones en sede judicial. La instancia administrativa está cerrada".