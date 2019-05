Revés para Argentina: Trump recomendó que el juicio por YPF siga en EE.UU

El gobierno de los Estados Unidos expresó este martes ante la Corte Suprema de ese país su opinión en contra de la petición de la República Argentina de llevar a los tribunales nacionales la demanda por la nacionalización de YPF, informaron fuentes oficiales.



Si bien la opinión no es vinculante, significa un nuevo revés para el país por ese juicio. El Gobierno argentino había pedido evitar que la demanda iniciada por el fondo de inversión Burford se mantenga en los tribunales de Nueva York. Resta aun la resolución de la Corte Suprema.



El máximo tribunal de aquel país había solicitado al gobierno de Trump su opinión no vinculante en el caso, lo que despertaba expectativas favorables en la administración Macri de poder contar con un apoyo decisivo para traer el juicio al país, sin embargo no contó con ese soporte.



Tras el pronunciamiento del gobierno de Donald Trump, fuentes oficiales dijeron a Télam que "ahora sólo resta esperar el pronunciamiento de la Corte" aunque admitieron que el escrito presentado hoy "es negativo" para la estrategia oficial.



La decisión de la Corte podría conocerse a principios de julio tras el receso de verano. A comienzos de este mes, la jueza de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, falló en favor del pedido de la Argentina de suspender el juicio de los denominados casos Petersen y Eaton Park Capital, por la nacionalización de YPF.



La postura de la jueza, fue esperar hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se expida sobre la jurisdicción en que deberá dirimirse el reclamo.



La resolución de Preska respaldó, en aquel momento, la postura argentina a pesar de que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, por segunda vez, en dos instancias consecutivas había dado vía libre a la magistrada para iniciar el juicio.



De resultar desfavorable al país ese fallo de la Corte, el caso dejará atrás la discusión sobre la jurisdicción y avanzará sobre la cuestión de fondo en un proceso que llevará la jueza Preska y que tendrá como punto de partida una reunión con las partes para delinear el proceso.



Si el fallo de la Corte respalda la postura argentina, el caso abandonara los tribunales de Nueva York y pasará a la Justicia nacional.