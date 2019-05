Productor asegura que "nadie quiere arriesgar plata para hacer agroecología"

Adolfo Weber, es productor que desarrolla su actividad productiva en el departamento Paraná. Campo en Acción lo visitó en la zona de El Ramblón, en el Distrito Quebracho, en uno de los lotes donde arrienda y nos comentó acerca de la presente campaña.



"Esta campaña de soja fue muy complicada, acá se sembró los primeros días de diciembre, pero normalmente sembramos en noviembre, por miedo a las lluvias grandes, por lo cual ya no era una soja de primera. La abundancia de agua hizo daño, y ahora estamos cosechando con mucha humedad de piso, no es malo el rinde para lo que estamos acostumbrados, está cerca de los 3 mil kilos lo cual es bueno. Fue un año complicado aunque el final es mejor de lo que pensamos por la cantidad de agua que ha caído", comentó Weber.



El productor hizo una comparación con el ciclo anterior. "Fue el otro extremo. Tengo 57 años y nunca vi un sorgo que salga, crezca y nunca semille. En este campo, la parte más baja, nunca pudo largar la panoja y trillamos la parte de la loma que dieron tres mil kilos. Entonces acá lo secamos y lo tapamos con un movimiento de cincel para acomodar un poco el suelo".



Con respecto a la soja del año pasado, Weber comentó que el resultado fue de 400 kilos por hectáreas y muchas no se trillaron. "Los resultados fueron catastróficas con pérdidas inmensas", recordó el productor. El esquema de manejo "Nosotros tratamos de hacer soja, trigo, maíz y sorgo que son los cultivos que podemos hacer. Hace unos años y las retenciones el trigo y maíz se volvieron inviables, por ende nos obligaron a hacer solo soja. Como el trigo no era rentable yo hice avena de cobertura y la fumigue para hacer una rotación de cultivos para convertirlo en materia orgánica y luego hacer soja, otro cultivo era inviable por lo económico". En cuanto a esta campaña, afirmó "si nos deja el clima vamos a hacer trigo".



"Como productor debo decir que esta campaña fue extraordinaria y poco común, con record históricos en trigo, maíz y soja tienen rendimientos relativamente buenos".



"La buena cosecha de trigo, maíz y soja fue algo grandioso porque la mayoría de los productores, casi el 70% tenían deudas que superaban su capital de trabajo y no era en bancos sino en cooperativas o con los acopiadores. Si esta cosecha fracasaba no sé qué hacíamos los productores", confirmó Weber. Limitación en las aplicaciones de fitosanitarios "Es un tema que como productor nos ha sorprendido, una prohibición de las aplicaciones en cercanías de las escuelas. El fallo del juez, primero que decía que no se puede aplicar ningún producto químico en horas de clases. Hasta ahí estoy de acuerdo".



Para Weber en vez de encontrarle una solución al problema lo complicaron y generó un conflicto sin solución hasta ahora. Propuesta "Por esta situación, ya que tengo un campo pegado a una Escuela rural, le propuse al Foro Ecológico, cederles el campo para la explotación orgánica por cinco años. Ese es mi apoyo a la agroecología, yo sigo pagando los impuestos inmobiliarios y no tengo ingreso alguno de ese campo.



"Recibí llamados de todo el país, pero nadie quiere arriesgar plata, así que decidí hacer una combinación en la producción utilizando la menor cantidad de químicos posibles. Falta juntarnos con los algunos actores y comunicaremos los resultados", finalizó Weber.