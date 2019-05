Se necesitan más sueldos para llegar al auto 0Km y está en niveles de 2011

Aunque las automotrices se esfuercen por lanzar atractivas promociones y encantadoras bonificaciones, cada vez es más difícil acceder a un 0km. Las cifras preliminares de patentamientos de mayo indican que la situación del mercado automotriz no toco fondo y el horizonte cambió de muy malo a crítico.Un reciente informe de Invenómica señaló que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la fuerza alza de precios de los vehículo tras las constantes devaluaciones incrementaron la cantidad de sueldos necesarios para comprar un auto nuevo.A mayo, según la consultora, se requieren 15,6 sueldos para llegar al cero kilómetro. "En 2018 se necesitaban 14,8 sueldos para adquirir un vehículo chico (compuesto por marcas como por ejemplo Yaris, 208, Argo, Onix o Polo) lo cual implica que se retrocedió a niveles del 2014. Pero la situación continua empeorando en 2019 y la cantidad de sueldos retrocede en mayo a niveles de 2011", destacó el estudio al que accedióLa ampliación de la brecha puso en riesgo incluso el cumplimiento de la nueva meta de patentamientos para 2019, que se prevé alrededor de 450.000 anuales. "A fines del año pasado la perspectiva para 2019 era un mercado de patentamientos similar al del 2009 (493.500 autos + livianos). La cifra en términos absolutos igualmente no era despreciable, pero la industria (concesionarios y terminales) se había preparado para atender a un mercado de un millón de unidades a principios de 2018, generando importantes distorsiones y problemas aun hasta hoy", recordó el reporte firmado Horacio Larghi, director la firma.Para Invenómica, el revés que sufrirá el mercado automotriz será aun peor de lo previsto. "De acuerdo a nuestro modelo econométrico, lo más factible es que el mercado de autos y livianos apenas alcance 435.000 unidades, siendo el más bajo desde 2006, cuando se alcanzaron 419.000", enfatizó.anticipó el viernes pasado la pesimista estimación de los empresarios del sector, ya prevén un derrumbe de ventas mayor al 40% respecto a las 803.000 unidades del año pasado. Una cifra da asidero a la proyección: desde el primer día de 2019 se patentaron 192.000 vehículos, un 50% por debajo de igual período del 2018.El trabajo de Larghi identificó dos problemas centrales de la abrupta caída en las ventas de OKm. "Los salarios (considerando el salario medio de los asalariados registrados privados publicado por el Ministerio de Trabajo) no mejoran en términos reales y el precio de los vehículos (aun considerando las bonificaciones) continúan aumentando a un ritmo superior a los salarios e inclusive por encima de la devaluación del tipo de cambio", subrayó la consultora.Los datos oficiales revelan que en el acumulado de 2019 el precio de los vehículos aumentó un 21% versus una devaluación en torno al 17%.Pero además, según el análisis de Larghi, las menores compras de autos se deben a la pérdida de confianza del consumidor, que hoy se encuentra en un piso. "La confianza la construye en base a cómo percibe que estará su situación económica en particular y el contexto económico general en los próximos meses. Y precisamente, percibe que la situación estará peor o, en el mejor de los casos, igual, impactando negativamente en la demanda de vehículos y cualquier otro tipo de bien durable", sostuvo.Invenómica advirtió que frente a este escenario, si el aumento de precio de los vehículos continúa ganándole a los aumentos salariales y el consumidor no percibe que en el corto plazo la situación mejore, es "imposible" que las ventas puedan recuperarse.