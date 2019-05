El dólar sube 40 centavos en el arranque de la semana y opera en $ 46,40

El dólar empezaba la semana con una suba de 40 centavos en la que resulta la primera reacción de los mercados al anuncio de la fórmula Alberto Fernández y Cristina Kirchner que fue anunciada el sábado y que sorprendió por la decisión de la exmandataria de presentarse como segunda en la fórmula.El dólar mayorista abría $ 45,40 en el MULC, 40 centavos por encima del cierre del pasado viernes. En el mercado minorista, el billete operaba en los $ 46,40 en las pantallas del Banco Nación (BNA), 40 centavos arriba.En sintonía, el riesgo país sumaba 12 puntos y se colocaba en las 959 unidades."El mercado arrancó son subas que lo llevaron a máximos en $ 45,50. Ahora apareció algo de oferta y los precios se acomodaron debajo de los $ 45,40", explicó en diálogo conGustavo Quintana de PR Cambiios.Consideró que todavía "no se ve con claridad los efectos del anuncio" de la fórmula Fernández-Fernández con Cristina como vicepresidenta y destacó que "el contexto internacional no ayuda, ya que otra vez las monedas regionales no se recuperan frente al dólar"."Hay que esperar, todo es muy prematuro", opinó el analista. El dólar blue se colocaba en los $ 46,10. El BCRA ofrecerá al mercado Leliq a 7 días desdoblando en 2 licitaciones por un monto de $ 210.000 millones, en un día con vencimientos por $ 195.711 millones.El peso argentino se depreciaba así 0,73% y se mostraba como la moneda emergente con peor desempeño en la apertura de la semana.