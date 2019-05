La automotriz Ford suspendió 500 obreros en la planta de Buenos Aires

Los trabajadores de la planta Ford, en la localidad bonaerense de General Pacheco, denunciaron 500 suspensiones a partir del lunes último y "la paralización total del establecimiento a partir de hoy (por el viernes)" ante "la ausencia de materiales de producción".Fuentes de la empresa admitieron que "unos 200 operarios afectados al proyecto Focus están sin tareas y suspendidos hasta el 31 de mayo próximo, luego de haber concluido hace algunos días la producción de ese modelo en la Argentina"."Unos 200 trabajadores afectados al proyecto, que no adhirieron al plan de retiros voluntarios, están sin tareas y suspendidos hasta fin de mes", confirmó la empresa.En tanto, los voceros del gremio indicaron que "el modelo Focus dejó de fabricarse" y que "la Ranger sufrió bajas en su producción a partir de la crisis nacional y de la actividad"."Al abandonar el proyecto Focus no existe otra alternativa de trabajo para cientos de trabajadores", señalaron los voceros gremiales, quienes añadieron que el plan de retiros voluntarios lanzado por la patronal contempla "en orden de prioridades y en primer término" al personal que más incursionó en "ausencias, faltas o llegadas tarde".El lunes último la empresa suspendió a 500 operarios, en principio hasta el 31 de mayo, quienes percibirán este mes el 75 por ciento del salario bruto habitual y normal, en tanto los trabajadores señalaron que quienes se acogieron por "incertidumbre o temor" al retiro voluntario propuesto cobrarán casi "el triple de la indemnización de ley".Para los voceros gremiales, si la empresa no logra elevar los estándares de producción y ventas "las suspensiones podrían extenderse durante un año", y que en ese caso los salarios se percibirían en un 75, 65 y 55 por ciento por cada cuatrimestre."La planta estará totalmente paralizada y permanecerá así durante toda la semana próxima ante la falta de materiales de producción, según alegó la empresa, pero nadie cree eso", dijeron los voceros. Fuente: (La Capital).-