Una plaga de mosquitos está matando animales en el nordeste de Córdoba

La Sociedad Rural de Jesús María (SRJM) alertó por una plaga de mosquitos que les está provocando pérdidas a pequeños productores ganaderos del nordeste de Córdoba.



El problema nació a raíz de los excesos hídricos que provienen del agua que baja de las inundaciones en Santiago del Estero, a través del Río Dulce.

Eso elevó la población de mosquitos que se alimentan de la sangre del ganado y están provocando incluso muertes de animales, en la zona de La Rinconada (departamento Río Seco) y territorios aledaños.



La Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, durante el último fin de semana realizó fumigaciones, pero los productores aseguran que no han sido suficientes para frenar el problema. Casos "Necesitamos una solución urgente. Ya se nos han muerto cabritos, cabras, ovejas, animales yeguarizos y terneros recién nacidos. Tememos que las pérdidas sean irreparables", señaló uno de los ganaderos afectados, Néstor Báez, según señala la SRJM.





Del mismo modo, Valeria Cisneros, habitante de La Rinconada, expresó: "La gente ya no sabe qué hacer al respecto. En esta zona se vive de los animales. Si se mueren, ¿qué vamos a hacer nosotros? Por las grandes caídas de agua, los mosquitos se han reproducido y nos está costando horrores".



En concreto, el pedido de los vecinos es pulverizar con larvicidas las zonas rurales afectadas.



La SRJM valoró que, durante el fin de semana, el Gobierno envió un avión especialmente acondicionado para aplicar insecticidas y larvicidas de bajo poder tóxico, pero remarcó que todavía hay campos que no han sido monitoreados.



