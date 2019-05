La soja, el producto con mayor dinamismo en el mercado de granos local

Así concluyó una nueva semana de operaciones en el Mercado Físico de Granos de la BCR con una rueda que presentó una actividad similar a la del día jueves.



Sin embargo, esta vez fue la soja la principal protagonista a partir de la demanda de la exportación y a pesar de la caída en los precios causada por la baja de los futuros en Chicago.



La oferta abierta de las fábricas por soja se ubicó en $ 9.650 la tonelada para la entrega contractual, una caída de 350 pesos en relación a la víspera, aunque no se descartó la posibilidad de que se hayan pagado valores superiores por la oleaginosa de condición cámara.



El maíz con entrega corta siguió concentrando un buen volumen de operaciones mientras que mejoraron los valores para las descargas diferidas.

En la rueda de hoy, el valor abierto propuesto por la exportación para el maíz se situó en $ 6.300 la tonelada con descarga hasta el día 10 de junio.

Para la entrega contractual, la oferta abierta de compra se estableció en U$S 135 la tonelada mientras que en el segmento de negociaciones forwards, los precios se ubicaron en U$S 138 la tonelada para junio.



En el mercado del trigo, apareció un mayor número de compradores que mostraron interés por la nueva cosecha (cuya siembra comienza la semana próxima) y dando impulso a los precios, aunque esto todavía no se reflejó en los negocios.



Las empresas exportadoras ofrecieron U$S 180 la tonelada por el trigo con descarga, 5 dólares más que el jueves y por la cosecha nueva, los ofrecimientos presentaron considerables mejoras, especialmente para las entregas en los primeros meses del año próximo.



Los precios propuestos se posicionaron en U$S 160 la tonelada para la entrega entre el 15 de octubre y fin de diciembre, en U$S 165 para la descarga en enero, en U$S 168 para febrero y en U$S 170 para marzo.



El trigo, que alcanzó máximos de seis semanas durante la sesión a partir de la fortaleza en el mercado del maíz, finalizó en baja por ventas técnicas y toma de ganancias sobre el cierre de la rueda.

