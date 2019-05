"No hay nada para festejar con una inflación del 3,4%", afirmó Dujovne

Economía Finaliza la revisión de cuentas públicas de la misión del FMI

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, reconoció hoy que "no hay nada para festejar con una inflación del 3,4%" como se registró en abril, y confió en que cuando se "disipe la incertidumbre política" ese indicador "será mucho más bajo".No obstante, el funcionario resaltó que "lo importante es que después de la suba de tres meses (de la inflación) ahora haya empezado a bajar".En ese sentido, estimó que "una vez disipada la incertidumbre política, vamos a tener una tasa de inflación mucho más baja".Por otra parte, el jefe del Palacio de Hacienda subrayó que el país tiene hoy "un tipo de cambio competitivo, tal vez el más competitivo que tuvo en muchos años"."Tenemos un esquema de tipo de cambio flotante. Hemos logrado que el tipo de cambio se mueva muy parecido al resto de las monedas emergentes", enfatizó.Y añadió: "Tenemos una política monetaria muy sólida, muy restrictiva. El Banco Central no financia al Tesoro. Tenemos los precios relativos en equilibrio, ya no tenemos las tarifas atrasadas".De ahora en más, dijo, "la incertidumbre juega un rol crucial.Nosotros pensamos que en la medida en que pasen los meses, la incertidumbre política puede bajar si la sociedad va manifestando su intención de voto y -como nosotros creemos que va a suceder- Mauricio Macri será reelegido como presidente de la Argentina. Pero también puede ocurrir el fenómeno inverso".Además, el funcionario rechazó que durante el próximo período de Gobierno, se deba renegociar la deuda con el FMI."No es necesario. Si la Argentina quiere tener un programa de desembolsos adicionales, podría tener un nuevo programa. Pero si con el sector privado alcanza para hacer frente al pago de la deuda, no va a ser necesario un nuevo programa con el Fondo, una vez que termine el que tenemos", evaluó.A su criterio, "la Argentina esta lista y en condiciones para volver a crecer, pero la incertidumbre política podría hacerlo un poco más lento".